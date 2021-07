Pulire perfettamente i denti tutti i giorni è molto importante. Questo sia per un discorso di igiene sia per salvaguardare la nostra salute. È stata fatta sempre molta propaganda a favore dello spazzolino elettrico. Ma è proprio vero che il suo utilizzo è così utile? Andiamo a vedere quali sono i benefici di avere denti bianchissimi come gli attori del cinema con questo oggetto sorprendente.

Lo spazzolino elettrico è molto più di una propaganda. Si tratta infatti di un dispositivo elettrico in grado di rimuovere la placca dentale in modo efficace e prevenire l’insorgenza di infezioni alle gengive.

Cosa fa lo spazzolino elettrico

Possiamo scegliere tra vari modelli. Da quelli elettrici che necessitano di essere attaccati alla corrente a quelli che vanno a batteria. Ciò che è davvero importante però è come vengono utilizzati. Questi spazzolini attraverso le testine rotonde o rettangolari sono in grado di eseguire movimenti rotatori e oscillanti. Questi movimenti circolari sono efficaci non solo per rimuovere la placca dentale, ma anche per prevenire un sanguinamento delle gengive. Il sanguinamento è infatti il sintomo che ci avverte che le nostre gengive sono infiammate. Spesso la causa può essere anche un’igiene non adeguata.

È vero che anche il comune spazzolino però, se usato in modo adeguato, può avere la sua efficacia.

Il tempo da dedicare però è molto di più e questo può scoraggiare nell’obiettivo di un’accurata pulizia dei denti.

Denti bianchissimi come gli attori del cinema con questo oggetto sorprendente

Alcune gengive sono più inclini a sviluppare infiammazioni ed è proprio in questi casi che è consigliato lo spazzolino elettrico. Anche se in generale sembrerebbe la soluzione migliore per tutti. Infatti, le testine e le sue oscillazioni creano movimenti più rapidi rispetto a quello che si può fare con uno spazzolino normale. Questi movimenti sono in grado di pulire il dente in tutte le sue parti ottenendo una buona igiene orale. In questo articolo invece indichiamo gli alimenti che contribuiscono a tenere sani i denti. Se scegliamo gli alimenti giusti e ci impegniamo per avere sempre una buona igiene orale possiamo avere denti bianchissimi e sanissimi.