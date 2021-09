Avere i denti ingialliti è un antipatico inestetismo, molto comune. Il solo pensiero di metterli in mostra macchiati, ci fa sentire insicuri quando siamo in pubblico. Le cause sono tante e di vario genere, gioca un ruolo importante anche l’alimentazione.

Di certo esistono dei cibi e delle bevande che non aiutano a mantenere i denti brillanti. Infatti, oltre alla nicotina, determinati alimenti possono compromettere lo smalto. Potrebbero macchiare i cibi con molti coloranti o con pH acido: tè, caffè, bevande gassate, sono solo alcuni esempi. In certi casi, sotto consiglio medico, possiamo limitarne l’uso in tavola e mantenere un’igiene orale.

Periodicamente bisognerebbe andare dal dentista, per controllare lo stato di salute dei nostri denti ed eventualmente sbiancarli con dei trattamenti. Se non abbiamo particolari problemi o intolleranze, possiamo diminuire il problema con alcuni trucchetti casalinghi ecologici ed economici.

Denti bianchi e finalmente splendenti in pochi minuti con questi semplici rimedi della nonna

Per evitare di nascondere il nostro sorriso, dobbiamo principalmente avere cura dei denti, usare dentifrici e spazzolini adeguati, usare il filo interdentale, lavarli e pulirli a dovere ogni giorno, più volte.

In casi estremi, potremo utilizzare gli scarti delle bucce di limone e arancia, strofinandoli sui denti, ottimi sostituti dello spazzolino quando siamo fuori casa. Aiuteranno a togliere i residui in bocca ed a smacchiare, anche mela, sedano e carota cruda. Se li sgranocchiamo, produrremo più saliva, utile alla pulizia dentale. In questo modo, oltre a pulire e ad eliminare i batteri, proteggeremo anche le gengive.

In alternativa, per massaggiare e sbiancare i denti possiamo recuperare, dalla dispensa, dei cetrioli, da magiare a crudo.

Potrebbe agire sulle macchie mangiare, in quantità moderate, anche frutta secca, come mandorle, anacardi, noci e semi. Tritandoli con i denti diventeranno leggermente abrasivi e rimuoveranno la patina giallastra. Attenzione a non esagerare, perché potrebbero togliere anche la placca.

Altri ingredienti

Se consigliati dal dentista, salvia, menta e basilico potrebbero essere anche grandi amici dei denti. Strofiniamo le foglie lavate sui denti per combattere le macchie, sbiancare e profumare l’alito. Possiamo anche fare seccare il basilico e utilizzare la polvere quando laviamo i denti con il dentifricio.

Un metodo casalingo per ottenere un sorriso brillante, senza aloni gialli, è utilizzare una garza con poche gocce di olio d’oliva, massaggiando i denti per qualche minuto. Non eseguiamo per troppe volte al mese, perché è un prodotto leggermente acido.

Se usato correttamente e solo di rado, potremo usare il bicarbonato di sodio. La sua funzione è altamente abrasiva, per non danneggiare lo smalto bisogna stare attenti alle quantità. Aggiungiamo un cucchiaino di bicarbonato al dentifricio e laviamo i denti. Possiamo anche aggiungere un pizzico di sale per un’azione ancora più sbiancante.

È possibile avere dei denti bianchi e finalmente splendenti in pochi minuti con questi semplici rimedi della nonna. Qualsiasi rimedio naturale scegliamo di utilizzare, però, è importante farsi prima indirizzare da un dentista.