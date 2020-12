Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La domenica e le feste di Natale sono ormai alle porte. Si comincia a pensare al menù da servire in tavola. Si dice sempre di voler cambiare, ma poi finiamo per preparare sempre le stesse cose. Noi dello Staff di ProiezionidiBorsa abbiamo in mente la ricetta perfetta. Per portare in tavola qualcosa di diverso, gustoso e facile da preparare.

Delle squisite lasagne pesto e speck da portare in tavola per stupire tutti

Il vantaggio delle lasagne è che le preparazioni per il condimento si riducono al minimo. Si possono comprare le sfoglie di pasta già pronte. Che siano secche o fresche, spesse o sottili. C’è l’imbarazzo della scelta. E se siamo in vena di cucinare si possono sempre realizzare a mano. Oggi vedremo come preparare delle lasagne in soli 20minuti. Senza dover precuocere nulla. Fantastico, no?

Ingredienti per circa 6 porzioni

500gr di sfoglia per lasagne;

3 mozzarelle;

2 etti di speck;

1 confezione d besciamella;

1 barattolo di pesto.

Procedimento

In realtà l’unica cosa da fare è semplicemente tagliare gli ingredienti del condimento. Tutto qui. Prendiamo le mozzarelle e le tagliamo a pezzetti. Facciamo lo stesso con lo speck. Se usiamo le sfoglie secche sarebbe meglio precuocerle in acqua bollente per 1 minuto. E lasciarle scolare in uno scolapasta mentre componiamo il tutto. Svuotiamo il barattolino di pesto in una ciotola. E aggiungiamo metà confezione di besciamella.

Prendiamo una teglia, va benissimo una di alluminio da 6/8 porzioni. Cominciamo dal fondo. Aiutandoci con un mestolo o un cucchiaio mettiamo un po’ di pesto mischiato alla besciamella. Ora adagiamo la prima sfoglia. Un po’ di pesto e besciamella e distribuiamo la mozzarella e lo speck. E ora di nuovo la sfoglia. Ripetiamo il procedimento finché non arriviamo al bordo. L’ultima sfoglia avrà solo a besciamella e il pesto in superficie. Mettiamo in forno a 180°/200° per circa 20 minuti. E il piatto è pronto!

Ed ecco delle squisite lasagne pesto e speck da portare in tavola per stupire tutti. Con questo piatto il successo è assicurato. Con il minimo sforzo i nostri ospiti si leccheranno i baffi. Se si vuole rimanere un po’ più leggeri si può preparare una besciamella light con cui condire le lasagne.