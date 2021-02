Pensiamo a qualche ricetta appetitosa da preparare in queste serate a casa. Potremmo sperimentare nuovi piatti in cucina e affinare la nostra tecnica da chef, dato che ora abbiamo più tempo libero. Non c’è modo migliore, infatti, per distrarsi, che creare un piatto magnifico che possa rendere felice tutta la famiglia. E noi del team di ProiezionidiBorsa oggi vogliamo proporne uno davvero sfizioso. Vediamo allora la ricetta delle polpette di tonno e ricotta.

Ingredienti per preparare le polpette

Gli ingredienti che ci serviranno per preparare le polpette sono:

250 gr di tonno sott’olio

200 gr di ricotta

20 gr di alici sott’olio

90 gr di pangrattato

20 gr di capperi

2 uova

50 gr di parmigiano

8 gr di prezzemolo tritato

Sale e pepe

Olio di semi di arachide

E ora vediamo il procedimento per realizzare delle polpette deliziose, perfette per vivere una serata con gusto e allegria.

La ricetta delle polpette tonno e ricotta

Per cucinare le nostre polpette, iniziamo dall’impasto. Versiamo in una ciotola le acciughe, il tonno, il parmigiano grattugiato e la ricotta. Aggiungiamo poi i capperi sciacquati, 50 gr di pangrattato, il prezzemolo e le uova sbattute. Iniziamo a mescolare con una forchetta e, nel mentre, aggiungiamo anche sale e pepe a piacimento. Quando gli ingredienti saranno compatti, impastiamo ancora con le mani e iniziamo a prelevare dei piccoli pezzi di impasto di 30 gr ciascuno, dandogli la forma delle polpette. Passiamo ognuna nel pangrattato e intanto in una piccola pentola scaldiamo l’olio di semi. Friggiamo una polpetta alla volta per qualche secondo, fino a che ognuna non sarà ben dorata. Poi scoliamo e lasciamo asciugare su carta assorbente. Ed ecco pronte delle polpette deliziose, perfette per vivere una serata con gusto e allegria!

Ne rimarranno tutti estasiati!

