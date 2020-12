Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le patate sono uno dei cibi più comuni nelle case degli italiani. E ci sono un’infinità di ricette diverse per cucinarle e rendere la serata magica. E quello che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre oggi, è davvero un piatto formidabile.

Ecco la ricetta delle patate ripiene come nessuno le ha mai provate che renderanno la cena unica e speciale!

Gli ingredienti

8 patate

100 gr di salmone affumicato

1 cucchiaio di pangrattato

4 cucchiai di formaggio fresco spalmabile

sale

pepe

olio extravergine di oliva

prezzemolo

E adesso, ecco tutti i passaggi da seguire per portare in tavola delle patate ripiene come nessuno le ha mai provate che renderanno la cena unica e speciale!

La ricetta delle patate ripiene con salmone

La prima cosa da fare è assicurarsi di lavare le patate con molta accuratezza. Poi, bisognerà fale cuocere in acqua per almeno mezz’ora. Trascorso il tempo necessario, le si potrà mettere su un piano di lavoro, e si dovrà creare un incavo con un coltello. La polpa in eccesso andrà messa in una ciotola a parte, unendo anche il formaggio fresco spalmabile, il salmone affumicato tagliato a pezzettini, il pepe e il sale. Gli ingredienti andranno mescolati fino a che non saranno tutti ben amalgamati tra loro. Ora, bisognerà riprendere le patate, metterle su una teglia con della carta da forno e riempirle con la crema appena creata. Poi ricopriamole con dell’olio extravergine di oliva a piacimento e del pangrattato.

E ora, sarà il momento di cuocerle in forno, alla temperatura di 200°C per circa un quarto d’ora. Quando saranno abbastanza dorate sarà il momento di servirle. Ma, prima, bisognerà ricordarsi una spolverata di prezzemolo e di pepe, che le renderà ancora più gustose!

Queste patate potranno essere conservate in frigorifero per massimo 2 giorni. Attenzione però: dovranno essere ben coperte e sigillate almeno con della pellicola trasparente!

