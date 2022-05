Quando sentiamo la parola “mascarpone” pensiamo automaticamente al tiramisù. Il mascarpone è infatti alla base della ricetta classica di questo dolce tradizionale e amatissimo molto semplice da preparare. Come spesso accade per ogni ricetta della tradizione, molte persone amano sperimentare per renderle più personali. Infatti, c’è chi utilizza biscotti diversi dai savoiardi, chi lo prepara usando del liquore e chi invece arricchisce la crema con altri ingredienti. In ogni caso, il mascarpone è un prodotto utile per preparare anche altre squisitezze, diverse da ricchi e golosissimi dessert. Questo latticino straordinariamente cremoso è un ingrediente prezioso per realizzare gustosi primi, secondi piatti e ghiotti antipasti. Oggi vogliamo spiegare come utilizzarlo per realizzare delle incredibili pietanze ricche di gusto in modo semplice e veloce.

Delizioso in tiramisù e dolci al cucchiaio, il mascarpone è ottimo anche per preparare 3 sfiziose ricette salate salva cena

Se vogliamo realizzare uno sfizioso antipasto in poche mosse usando il mascarpone avanzato, abbiamo la ricetta giusta. Serviranno 250 g di mascarpone, 2 scatolette di tonno, 8 fette di pane per tramezzini, 8 foglie di insalata iceberg e un pizzico di sale. Prima di iniziare, estraiamo il mascarpone dal frigorifero, in modo che possa ammorbidirsi un po’. Prendiamo il tonno in scatola, con cui possiamo preparare davvero tante gustose ricette, e scoliamolo, in modo che risulti il più possibile asciutto. Aggiungiamo il mascarpone al tonno sgocciolato ed amalgamiamo il tutto con una forchetta. Saliamo il composto e spalmiamo la crema ottenuta sul pane per i tramezzini. Dopo aver lavato le foglie d’insalata, rompiamole a pezzetti e poggiamole sopra la crema nei tramezzini per un antipasto semplice e gustoso.

Primo piatto

Per preparare un delizioso primo piatto, oltre a 150 g di mascarpone, useremo 300 g di pasta e 100 g di speck. Per insaporire occorrono un pizzico di sale e pepe. Portiamo ad ebollizione una pentola d’acqua leggermente salata. Tagliamo a listarelle lo speck e passiamolo in padella senza olio per renderlo croccante. Facciamo cuocere la pasta al dente e scoliamola. Trasferiamola in padella insieme allo speck, aggiungiamo il mascarpone e un mestolo d’acqua di cottura della pasta, sale e pepe. Amalgamiamo il tutto e serviamo.

Secondo piatto

Delizioso in tiramisù e dolci al cucchiaio, con questo ingrediente prepariamo anche incredibili secondi piatti. Useremo 300 g di salmone affumicato, 250 g di mascarpone e un rotolo di pasta sfoglia. Per terminare ci servono anche un po’ d’erba cipollina, un filo d’olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Facciamo scaldare il forno a 200 gradi e srotoliamo la sfoglia. Tagliamola a metà con un coltello e lasciamola cuocere per 20 minuti. Intanto, tagliamo finemente l’erba cipollina e uniamola al mascarpone insieme a un filo d’olio, sale e pepe. Quando la sfoglia sarà tiepida, spalmiamo la crema su una delle due parti, adagiamo sopra il salmone affumicato e la restante sfoglia. Infine, ricopriamo con l’ultima crema rimasta e guarniamo con una fettina di salmone affumicato. Questa sfiziosa millefoglie di salmone conquisterà con semplicità i palati di tutti.

