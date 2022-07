Luglio è un mese generoso perché ci regala frutta di stagione colorata e profumata. Tra i frutti più amati e consumati in queste settimane c’è il melone. Il suo splendido colore, il suo dolce profumo e la sua freschezza lo rendono un frutto amatissimo e molto utilizzato in cucina. Il melone è il frutto perfetto per realizzare gustosi antipasti se lo abbiniamo al prosciutto crudo, ma anche dolci strepitosi. Quando immaginiamo un dolce spesso pensiamo a una torta. Se l’idea di accendere il forno in questi giorni così caldi e afosi ci terrorizza, non dobbiamo temere. Questo dolce si realizza velocemente e senza cottura usando pochi comunissimi ingredienti. Ad esaltare il gusto del melone ci sarà il limone, un agrume straordinariamente versatile in cucina e con il quale possiamo preparare deliziose pietanze.

Ingredienti

– 250 ml di panna fresca da montare;

– 200 g di melone;

– un vasetto di yogurt al limone;

– succo di mezzo limone;

– 70 g di zucchero a velo;

– 15 g di colla di pesce.

Delizioso il melone in insalata o con il prosciutto ma usiamolo per preparare questo freschissimo dolce senza cottura dal profumo delizioso

Eliminiamo la buccia del melone e i suoi semi. Tagliamo il melone a pezzetti e uniamo il succo di mezzo limone e lo yogurt. Mescoliamo il tutto e teniamolo da parte. Mettiamo in ammollo in acqua molto fredda la colla di pesce e lasciamola riposare per almeno 5 minuti.

Teniamo da parte 2 cucchiai di panna fresca e montiamo quella che resta insieme allo zucchero a velo usando uno sbattitore elettrico per qualche minuto. Quando riusciremo ad ottenere una panna a neve ben ferma aggiungiamo la polpa di melone. Uniamola usando una spatola con molta delicatezza e procedendo con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Strizziamo la colla di pesce e facciamola sciogliere nella panna liquida tenuta da parte. Basterà scaldare la panna senza farla bollire e mescolare. Aggiungiamo la colla di pesce sciolta nella panna al composto precedentemente preparato ed incorporiamola per bene.

A questo punto, foderiamo uno stampo da plumcake con la pellicola trasparente e versiamoci all’interno il preparato che dovrà avere una consistenza cremosa.

Livelliamolo con una spatola e copriamo lo stampo con un foglio di alluminio. Riponiamo lo stampo nel congelatore dove dovrà riposare per tutta la notte. Sformiamo il semifreddo e decoriamolo con qualche fettina sottile di melone.

Consigli

Delizioso il melone in insalata o con il prosciutto ma se lo usiamo per realizzare un dolce freschissimo è davvero irresistibile. Per rimuovere il semifreddo dallo stampo, capovolgiamolo su un piatto e aiutiamoci a staccarlo usando la pellicola. Consigliamo di estrarre dal congelatore il semifreddo circa 20 minuti prima di servirlo. In questo modo si ammorbidirà quanto basta per poterlo gustare al meglio.

Approfondimento

Molti preparano melone e prosciutto crudo, ma solo pochissimi li usano per questa fresca e sfiziosa ricetta salata dal sapore estivo