In questi ultimi giorni che ci separano dall’inizio dell’autunno, nessuno ci vieta di preparare dei dolci freschi che ricordano l’estate. In questa ricetta vedremo come realizzare un fantastico rotolo e sveleremo anche gli ingredienti ed il procedimento per realizzare una pasta biscotto.

Sarebbe molto più semplice acquistarla al supermercato già pronta all’uso, ma non c’è assolutamente paragone. Infatti, sarà delizioso e fragrante questo dolcissimo rotolo dorato che sta già spopolando sul web.

Per gli amanti del salato, possiamo preparare invece un buonissimo rotolo di zucchine.

Ingredienti per la pasta biscotto:

120 grammi di albumi;

80 grammi di tuorli;

scorza grattugiata di 1 limone;

1 bacca di vaniglia;

100 grammi di farina 00;

100 grammi di zucchero semolato.

Ingredienti per la farcitura:

250 grammi di panna fresca liquida;

100 grammi di zucchero a velo;

250 grammi di mascarpone;

200 grammi di frutti di bosco misti.

Separiamo gli albumi dai tuorli e montiamo i primi a neve con uno sbattitore elettrico unendo lo zucchero semolato in tre fasi distinte.

Dopo di che, aggiungiamo la vaniglia ed i tuorli (uno per volta) ed amalgamiamo il tutto.

Ora inseriamo la farina 00 setacciata. Anche se, secondo gli esperti, la miglior farina per dolci è quella Manitoba, va ricordato che non è adatta per questa preparazione.

Oltre alla farina aggiungiamo la buccia di limone grattugiata ed il sale, e mescoliamo fino a raggiungere un composto senza grumi.

Una volta finito, versiamo il composto in una leccarda con carta forno, ed inforniamo a 200 gradi per 10 minuti. Quando sarà cotta, facciamo raffreddare la pasta biscotto avvolgendola in pellicola trasparente, dove rimarrà ben umida.

Prepariamo ora la farcitura

Inseriamo in una ciotola il mascarpone, la panna fresca liquida, lo zucchero a velo e montiamo con delle fruste elettriche.

Dopo di che puliamo bene tutti i frutti di bosco, che possiamo scegliere tra more, lamponi, mirtilli, ribes e così via. È utile ricordare che, oltre a stimolare il sistema immunitario, questi frutti di settembre sono antitumorali e cardioprotettori.

Quindi possiamo utilizzarli nei dolci, oppure gustarli separatamente a merenda, magari con uno yogurt magro.

Siamo pronti ad arrotolare

Quindi, ora, stendiamo il composto sulla superficie del rotolo, tenendone un po’ da parte per la decorazione. Inseriamo anche i frutti di bosco ed arrotoliamo partendo dal lato più corto ed aiutandoci con la carta forno.

A questo punto teniamo il dolce all’interno della carta forno ed avvolgiamo il tutto con della pellicola trasparente. Ora inseriamo il rotolo in frigorifero per almeno 3 ore. Questo passaggio è fondamentale per mantenere intatto e ben saldo il rotolo. Una volta trascorso il tempo necessario, decoriamo la parte superiore del dolce con la panna e i frutti restanti.