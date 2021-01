La nocciola è la grande protagonista di molte ricette italiane e non. Viene celebrata in molti modi e ci sono addirittura delle sagre a lei dedicate, per esempio in Piemonte. Tantissimi sono i dolci preparati con questo frutto secco, come il delizioso dolce vegano di nocciole e soia che vogliamo presentare oggi.

Questo ricetta può essere preparata molto velocemente. È un dolce dell’ultimo minuto, senza nulal togliere al gusto.

Si può aggiungere inoltre la farina di carruba, per dare un tocco in più al dolce.

Ingredienti

300 gr di pasta di nocciole o crema di nocciole senza latte;

200 ml di succo d’agave;

100 gr di yogurt di soia bianco;

150 gr di biscotti vegani senza latte e uova;

200 ml di latte di soia alla vaniglia.

Delizioso dolce vegano di nocciole e soia

Per prima cosa, prendiamo i biscotti, scartiamoli dalla loro confezione e posizioniamoli su di un vassoio.

In una terrina, versiamo il latte di soia e, uno per uno, inzuppiamoci tutti i biscotti, stando bene attenti a rimetterli sul vassoio senza romperli. Una volta che tutti i biscotti saranno bagnati dal latte di soia, lasciamoli riposare per circa 30 minuti. Non dovranno essere troppo bagnati, altrimenti potrebbero disfarsi.

In un’altra ciotola, amalgamiamo lo yogurt col succo d’agave e la pasta di nocciole. Mescoliamo bene finché non otteniamo una crema molto liscia e morbida.

A questo punto riprendiamo i nostri biscotti imbevuti di latte di soia e procuriamoci delle coppette o dei bicchieri di vetro.

Componiamo così il nostro dolce: mettiamo uno strato di biscotto sul fondo, uno strato di crema alle nocciole e un altro strato di crema.

Continuiamo ad assemblare i nostri bicchieri o le nostre coppette finché gli ingredienti non saranno finiti.

A piacere, si può spolverizzare il tutto con del cacao amaro, magari setacciato l’apposito colino.

Per i più golosi si può aggiungere della panna montata vegetale.