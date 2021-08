Il dolce che presentiamo oggi è tipico della giornata del Ferragosto siciliano. A Palermo, per esempio, la tradizione raccomanda di prepararlo per la festa di Santa Rosalia, che ricorre a luglio. La sua preparazione è oltretutto di facile esecuzione e farà fare bella figura al momento di servirlo agli ospiti.

Si presenta fresco e profumato, morbido e croccante, leggero ma dal gusto unico. I siciliani lo chiamano “gelo di mellone”, ed è preparato con l’anguria (ottima anche per la salute maschile) e pochi altri ricercati ingredienti.

Vediamo, dunque, come preparare questo delizioso dolce della tradizione di Ferragosto che conquisterà tutti per gusto, leggerezza e freschezza.

Vediamo cosa occorre per preparare il gelo di anguria

Ingredienti:

1 litro di succo di anguria (da raccogliere e/o comprare solo quando pienamente matura);

100 gr circa di zucchero semolato (quantità variabile a seconda della dolcezza dell’anguria);

90 gr di amido di mais;

10 fiori di gelsomino oppure dell’aroma di gelsomino;

cannella (a piacere);

scagliette di cioccolato fondente q.b.;

pistacchi tritati q.b.

Preparazione

Se al posto dell’aroma utilizziamo i fiori di gelsomino, procediamo mettendoli in infusione per qualche ora, in 30 ml di acqua.

Iniziamo ad ottenere il succo di anguria partendo da circa 2,5 kg di frutto. Dovremo considerare solo la parte liquida, quindi utilizziamo un estrattore o un passaverdure.

Non commettiamo invece l’errore di usare un mixer o un frullatore. Il gel di melone dovrà risultare liscio e omogeneo al palato, lucido agli occhi. Inoltre la sua consistenza dovrà essere non pesante, ma gelatinosa.

Ricaviamo quindi dei cubetti di anguria, privati della buccia e dei semi e passiamoli nel passaverdure o i nell’estrattore. Ottenuto 1 litro di succo, potremo aggiungere mezzo cucchiaino di aroma di gelsomino, oppure l’acqua dell’infusione qualora avremo utilizzato i fiori.

Versiamo il succo aromatizzato al gelsomino in un pentolino, poi aggiungiamo l’amido di mais setacciato. Se vogliamo scongiurare la formazione di grumi, potremo sciogliere l’amido di mais in pochi cucchiai di succo di anguria. Poi passare eventualmente il composto al colino, se dovesse ancora presentare dei grumi. Infine lo uniamo al resto del succo di anguria.

A questo punto aggiungiamo prima la cannella e poi lo zucchero, quest’ultimo poco alla volta. Assaggiamo infatti il composto per regolarci sul quantitativo giusto da aggiungere, in base alla dolcezza dell’anguria.

Poniamo la casseruola su fiamma medio-bassa, aiutandoci con una spatola o con un cucchiaio di legno. Facciamo addensare il gelo stando attenti a non farlo attaccare al fondo del pentolino. Quando il liquido diventerà più denso e avrà velato il cucchiaio, bisognerà spegnere la fiamma.

Versiamolo ancora tiepido nelle coppe scelte per servire il dolce. Poi lasciamo raffreddare il gel e, solo dopo, riponiamo per qualche ora in frigorifero.

Prima di servire, decoriamo questo delizioso dolce con scagliette di cioccolato fondente e pistacchi tritati. Ed ecco come preparare un delizioso dolce della tradizione di Ferragosto che conquisterà tutti per gusto, leggerezza e freschezza.

