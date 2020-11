Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si parla di antipasti si apre un mondo vastissimo. Ne esistono davvero di tutti i tipi, dai semplici salumi fino a pietanze davvero complesse. Addirittura a volte si può avere l’imbarazzo della scelta.

Quando però si desidera preparare un antipasto saporito, semplice e veloce da cucinare, uno dei primi a cui pensare dovrebbe essere questa gustosissima ricetta. Si tratta dei crostini con salsiccia e stracchino, una vera meraviglia per il palato. Vediamo quindi assieme come si prepara un delizioso antipasto con soli tre ingredienti che potremmo già avere in casa.

Ingredienti

Per tre persone gli ingredienti sono:

200gr di salsiccia;

100gr di stracchino;

1 baguette.

Se decidiamo di variare le quantità, il rapporto deve rimane di circa 2 parti di salsiccia e 1 parte di stracchino.

Al posto della baguette è possibile scegliere qualsiasi altro tipo di pane che si può tagliare a fette. È anche perfetto il pane secco avanzato dai giorni precedenti.

A piacimento si possono aggiunge anche sale, pepe, basilico o semi di finocchio. Questo varia a seconda dei gusti personali.

Preparazione

Preparare un delizioso antipasto di salsiccia e stracchino con soli tre ingredienti che potremmo già avere in casa è davvero semplice. Innanzitutto se è presente rimuovere il budello della salsiccia; metterla quindi in una ciotola, preferibilmente di vetro. Aggiungere quindi lo stracchino. Lavorare questi due ingredienti con una forchetta facendo attenzione ad amalgamarli molto bene tra di loro, in modo che creino un composto omogeneo. Se si vuole, è questo il momento di aggiungere sale, pepe, basilico o finocchio.

Prendere la baguette o il pane che abbiamo scelto e dividerlo a fette di circa 1cm di spessore. Spalmare su ogni fetta una quantità abbondante di salsiccia e stracchino, e posarle su una teglia coperta da carta da forno. Accendere il forno a 140 °C ventilato, e cuocere per 10-15 minuti finché la salsiccia è ben cotta. Per gli ultimi 2-3 minuti si può passare alla modalità grill per formare una piccola crosticina superficiale.

Sfornare e servire in tavola. Consigliamo di mangiare questi crostini appena sfornati perché quando sono caldi il loro sapore è decisamente più intenso.

