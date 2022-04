Quando abbiamo poco tempo a disposizione diventa davvero complicato riuscire a mangiare sano ma con gusto. Tuttavia, specialmente ora che ci avviamo verso climi più caldi, sarebbe bene avere un occhio di riguardo nei confronti di cibi troppo carichi.

Questo però non significa certo doversi per forza sottoporre ad anonime insalate e verdure crude.

Oggi vedremo come realizzare uno sformato di verdure fresco e semplice delizioso a pranzo e cena.

Ingredienti e preparazione

Protagoniste della ricetta saranno le tante verdure di stagione che daranno sostanza e allo stesso tempo leggerezza al piatto.

Ulteriore vantaggio è quello della semplicità di cottura. Per realizzare lo sformato di verdure gli ingredienti sono:

patate;

fagiolini;

zucchine;

piselli;

aglio;

maggiorana:

pinoli;

parmigiano;

uova;

maggiorana.

Cominciamo dalla cottura delle verdure che dovranno semplicemente essere lessati in abbondante acqua salata. Naturalmente metteremo in cottura prima le patate, già sbucciate, per poi procedere con le restanti verdure che avranno una cottura più rapida.

Quando le verdure saranno cotte, ricordiamo di immergerle in acqua gelata per fare in modo che il colore rimanga vivido e acceso.

Fatto questo, procederemo a tagliare tutto a cubetti per poi mettere in un contenitore. Dentro a questo aggiungeremo aglio tritato, uova, parmigiano e maggiorana e olio per poi frullare rapidamente. Una volta frullato il tutto aggiungeremo anche i pinoli.

Delizioso a pranzo e cena questo sformato di verdure veloce meglio del polpettone di carne macinata

A questo punto prenderemo una pirofila che ungeremo con dell’olio d’oliva che cospargeremo con del pangrattato. Questo consentirà di avere una croccante crosticina anche nella parte inferiore. Eliminiamo il pangrattato in eccesso e rovesciamo l’impasto dello sformato di verdure nella pirofila. Con l’aiuto di una spatola livelliamo l’impasto per poi spolverarlo ancora con del pangrattato e irrorarlo con olio d’oliva.

Non resta che infornare il nostro sformato a 200° per circa 25 minuti ed attendere che in superficie diventi dorato. Al termine della cottura avremo ottenuto un delizioso sformato soffice e cremoso all’interno, croccante fuori e ricchissimo di gusto.

Questo sformato è l’ideale come pranzo o cena leggeri e può essere utilizzato anche come pasto fuori casa, magari al lavoro.

Per dare una spinta ulteriore di gusto possiamo servire lo sformato di verdure insieme ad una fonduta di formaggio, magari taleggio.

