Manca ormai poco al mese di settembre e molti italiani sono già tornati in ufficio. Altri invece si godono ancora l’ultima settimana di agosto. Per concludere in bellezza quest’estate, ecco allora dei deliziosi spaghettoni da cucinare per dare il benvenuto a settembre con gusto.

Con l’arrivo di settembre arrivano anche i nuovi propositi, tipo anno nuovo. E per la maggiore vanno: dieta, palestra, trovare un partner e chiudere il 2021 in bellezza. Ma nel caso in cui non dovesse chiudersi esattamente come vogliamo noi, c’è sempre l’anno successivo in cui sperare. Visto che stiamo per entrare nel mese di settembre possiamo accantonare la dieta ancora per un po’. Questo perché non possiamo perderci questo buonissimo primo piatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Deliziosi spaghettoni da cucinare per dare il benvenuto a settembre con gusto

Gli spaghettoni che vogliamo cucinare oggi sono quelli con salsiccia e melanzane. Un mix di sapori che ricorda la famosa pasta alla norma con qualche piccola aggiunta.

La prima cosa da fare è prendere le melanzane. Non scegliamo quelle troppo grandi e rotonde, per questa ricetta servono quelle lunghe. Laviamo ora bene le verdure usando, se vogliamo, dei rimedi naturali oppure dei prodotti realizzati ad hoc. Una volta lavate, le tagliamo a rondelle e le facciamo friggere in padella. Devono assumere un bel colorito, ma non si devono bruciare. Quindi prestiamo attenzione ai minuti che passano in olio. Ora che sono pronte le scoliamo e le mettiamo su un piatto con della carta da cucina, in questo modo la carta assorbirà l’unto.

Prendiamo ora un’altra padella, bagniamola con un filo d’olio e facciamo rosolare un pochino di aglio. Ora rimuoviamo lo spicchio d’aglio e aggiungiamo circa 300 grammi di salsiccia. Facciamola rosolare per qualche minuto e poi aggiungiamo un barattolo di passata di pomodoro. Completiamo infine con un pizzico di sale e un pizzico di zucchero per corregge l’acidità del pomodoro e del pepe. Lasciamo cuocere il tutto per 15 minuti a fiamma media.

Contemporaneamente a ciò mettiamo sul fuoco l’acqua della pasta. Facciamo cuocere i nostri spaghettoni e, quando sono al dente, li scoliamo. Ora li aggiungiamo alla padella con la salsiccia e il sugo, poi amalgamiamo tutto per bene per qualche minuto.

Spegniamo il fuoco e aggiungiamo le nostre melanzane che nel mentre avranno perso l’olio della frittura. E come tocco finale possiamo grattugiarci sopra della ricotta secca o del pecorino romano. Ed ecco che i nostri spaghettoni sono pronti per essere serviti.

Approfondimento

In pochi sanno che sono queste le uova migliori da usare per i dolci.