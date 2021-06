Il cornetto caldo a colazione è una delle prime soddisfazioni della giornata e diciamolo pure, beato chi ha il forno sotto casa e può gustarlo appena fatto. Secondo il mito la stessa regina di Francia Maria Antonietta avrebbe dato al suo popolo affamato le brioches al posto del pane. Cosa probabilmente non vera ma che testimonia la storia di questo alimento sempre piaciuto in tutte le epoche. Ecco allora dei deliziosi mini-croissant fatti in casa veloci saporiti e perfetti sia dolci che salati che faranno la gioia dei piccoli di casa, ma non solo.

Per fare una decina di piccoli croissant o brioche che dir si voglia consigliamo:

200 grammi di farina 00 o integrale;

1 bustina di lievito per torte salate;

120 grammi di latte meglio se fresco;

10 grammi di olio di semi di girasole;

un paio di cucchiaini di zucchero normale o di canna;

un pizzico di sale;

latte quanto basta.

La preparazione

Veloci e pratici i cornetti o mini-croissant che prepareremo così:

prendiamo una terrina e inseriamo la farina, lo zucchero, il lievito e iniziamo ad amalgamare l’impasto, tenendo per ultimo il sale perché non interferisca col lievito;

aggiungiamo le parti liquide, quindi olio e latte amalgamando fino a formare il classico panetto;

stendiamo l’impasto e formiamo una circonferenza non troppo spessa che taglieremo prima a metà e poi fino a formare una decina di tagli uguali;

prendiamo gli spicchi ritagliati e arrotoliamoli su se stessi formando delle piccole brioches che chiuderemo e poseremo sulla teglia del forno ricoperta dalla carta antiaderente;

spennelliamole con del latte e inforniamo a 180° per una ventina di minuti.

Stiamo attenti che non cuociano troppo per non indurirsi e diventare immangiabili.

I nostri mini-croissant saranno perfetti per essere gustati sia dolci che salati a colazione e come spuntino, anche in versione estiva con insalata e pomodori.

