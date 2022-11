Deliziosi involtini di verza senza carne da fare in padella, ideali per una cena veloce e sfiziosa

L’autunno sta finendo e sempre più velocemente ci avviciniamo alla stagione invernale. In questi mesi possiamo assaporare moltissime verdure gustose e benefiche. Tra queste ci sono le crucifere. Questa classe di ortaggi appartiene alla famiglia delle Brassicacee e sono un dono prezioso dei mesi più freddi.

Una tra le più amate e consumate è la verza. Quest’ortaggio, anche detto cavolo verza, è perfetto per realizzare contorni saporiti per accompagnare carni e formaggi. Sono moltissimi i modi in cui possiamo cucinarla: stufata in padella, bollita o al forno. Invece oggi vogliamo suggerire una ricetta sfiziosa per preparare con la verza un delizioso secondo piatto.

A cosa fa bene la verza e come abbinarla

Come già anticipato, la verza accompagna piatti di carne e formaggi. Quest’ortaggio possiede un sapore leggermente dolciastro e piuttosto delicato. Infatti, consigliamo di mangiare la verza con la carne di maiale e formaggi freschi, ma anche insieme a piatti di riso e con i funghi.

La verza è ricca di potassio e di vitamine A, C ed E. Per questo motivo, quest’ortaggio potrebbe aiutare a proteggere la salute della vista, della pelle e delle cellule, rallentandone l’invecchiamento.

Dopo aver parlato delle proprietà della verza, scopriamo come realizzare questi profumati e deliziosi involtini in versione vegetariana.

Ingredienti per gli involtini

8 foglie di verza;

1 kg di patate;

200 g di gorgonzola;

100 g di funghi champignon;

50 g di formaggio grattugiato;

25 ml di latte;

3 cucchiai di aceto balsamico;

una noce di burro;

sale q.b.;

pepe q.b.

Deliziosi involtini di verza senza carne da fare in padella pronti in pochissimi minuti

Per prima cosa, dobbiamo pulire la verza rimuovendo le foglie più esterne e danneggiate. Dopo aver selezionato le foglie migliori, laviamole con cura sotto l’acqua corrente.

Intanto, portiamo a bollore una pentola d’acqua leggermente salata e facciamo sbollentare le foglie in modo da farle ammorbidire. Immergiamo una foglia alla volta e poggiamole su un canovaccio. Tamponiamole delicatamente in modo da rimuovere l’acqua in eccesso.

In un’altra pentola, lessiamo le patate per circa 20 minuti finché saranno morbide. Lasciamole intiepidire, sbucciamole e schiacciamole con una forchetta oppure con uno schiacciapatate.

Puliamo i funghi champignon con un coltellino e tagliamoli a pezzetti. Tagliamo il gorgonzola a fettine e teniamolo da parte. Adesso è arrivato in momento di formare gli involtini. Prendiamo un cucchiaio di purè di patate e adagiamolo sulle foglie. Al centro mettiamo un pezzetto generoso di gorgonzola, un po’ di champignon e arrotoliamo le foglie con delicatezza. Ripetiamo il procedimento per ogni foglia e chiudiamo gli involtini.

Facciamo rosolare gli involtini in padella dopo aver fatto sciogliere una noce di burro. Aggiungiamo un po’ di latte, un pizzico di sale, pepe e facciamo dorare gli involtini. Sfumiamo gli involtini con l’aceto balsamico e terminiamo la cottura a fuoco medio. Quando l’aceto sarà del tutto sfumato, gli involtini saranno pronti per essere gustati.

Consigli

Questi deliziosi involtini di verza senza carne da fare in padella sono la soluzione perfetta per una cena poco elaborata, ma ricca di gusto. Tuttavia, per evitare che la nostra cucina sia invasa dai cattivi odori, possiamo aggiungere una foglia di alloro nella pentola per assorbire la puzza.