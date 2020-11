Gli gnocchi sono un piatto famoso della cucina italiana dal successo ormai risaputo. I condimenti che li accompagnano sono vere declinazione di sapori e odori. Ma alla creatività in cucina non può mettersi un freno e sperimentare ai fornelli diventa la chiave del successo culinario. Ecco come preparare deliziosi gnocchi di patate viola ai quattro formaggi e noci per stupire i propri ospiti.

Dove acquistare e come cucinare le patate viola

Le patate viola sono dei tuberi dalla buccia nera che all’interno presentano un meraviglioso colore violetto. La loro origine è francese, ma possono facilmente reperirsi anche in Italia, seppur il loro prezzo è lievemente più alto della classiche patate gialle. Il colore violetto della patata è l’espressione delle innumerevoli sostanze e proprietà benefiche di questo tubero, colmo di antocianine. Il caratteristico colore violaceo permane grossomodo anche dopo la cottura degli gnocchi, in perfetto contrasto con il bianco del formaggio.

Le patate viola vanno bollite esattamente come nei classici gnocchi, ma per qualche minuto in meno. Le patate viola sono infatti lievemente più piccole rispetto alle classiche, ragion per cui richiedono una tempistica minore di cottura. Pelare le patate dopo la bollitura, una volta raffreddate. A questo punto le si schiaccia con l’apposito strumento o con l’ausilio di una forchetta.

Preparazione degli gnocchi e del condimento

Per cucinare deliziosi gnocchi di patate viola ai quattro formaggi e noci per stupire i propri ospiti basta davvero pochissimo. Le patate schiacciate vanno lavorate con la quantità di farina che essi naturalmente richiedono. Il tutto varierà un po’ in base al grado di cottura e d’idratazione del tubero. Per legare i due ingredienti con maggiore semplicità, si può aggiungere un uovo intero al composto. Il condimento, invece, può prepararsi con i formaggi che più si preferiscono.

Si può spaziare dal classico gorgonzola, alla fontina finanche alla scamorza, secondo il proprio apprezzamento. L’aggiunta di un po’ di burro conferirà alla salsa un piacevole aspetto cremoso fino a intera fonduta dei formaggi. Mantecare gli gnocchi nella fonduta di formaggi e decorare con una spolverata di noci spezzettate, precedentemente tostate in padella. Il contrasto tra il viola della patata e il bianco vivo dei formaggi sarà uno spettacolo ottico, oltre che gustativo.