Il finocchio è un ortaggio che trova ampi utilizzi nella nostra cucina. Può essere usato sia fresco che essiccato e far parte degli ingredienti di diverse ricette o arricchire zuppe e minestre. Ha un elevato potere saziante e un basso contenuto calorico: 9 kcal per 100 grammi di parte edibile di finocchi crudi, e 25 kcal per ogni 100 g di finocchi bolliti in acqua, dati riportati nelle tabelle nutrizionali del CRA-NUT (ex INRAN). Inoltre, è ricco di acqua (93%) e di fibre solubili e insolubili. Vediamo quindi come preparare dei deliziosi finocchi gratinati al forno senza besciamella. Infatti, la ricetta più nota ne prevede l’utilizzo. Un esempio è la prima di queste due ricette. Vediamo quindi questa variante più leggera e veloce da preparare, ma non per questo meno buona. Esempi di secondi piatti da accompagnare a questo contorno sono la frittata, della carne trita, una salsiccia al forno o ai ferri.

Ingredienti per preparare dei deliziosi finocchi gratinati al forno per 3 persone

pangrattato, pecorino (o parmigiano), rosmarino (facoltativo), olio extra-vergine di oliva, pepe nero in polvere e sale q.b.;

2 finocchi grandi.

Preparazione

Prendere una teglia da forno e foderarla con la carta da forno. Tagliare i finocchi a fette di circa mezzo centimetro di spessore. Metterli a bagno per una decina di minuti e risciacquarli, così da rimuovere eventuali rimasugli di terra. Quindi, disporre i finocchi lungo la teglia in un unico strato uniforme, senza sovrapporli. Condirli con olio e un pizzico di sale. Evitare di abbondare con il sale, data la presenza del formaggio. Aggiungere una spolverata di pecorino (o parmigiano) e pangrattato. Qualora sia gradito, è possibile aggiungere anche una spolverata di rosmarino e/o di abbondante pepe nero in polvere. Infornare i finocchi a 180° per 20 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, sfornarli e farli raffreddare. Non resta che impiattarli e servirli. Buon appetito!