Deliziosi champignon ripieni di patate e formaggio filante, una vera goduria per il palato

Questi deliziosi champignon ripieni di patate e formaggio filante sono perfetti per molte occasioni. Si possono servire come antipasto, come contorno, come stuzzichini per un aperitivo. Sono perfetti, inoltre, anche come portata principale insieme ad un contorno, per una cena vegetariana.

Sono facili da preparare e piacciono veramente a tutti. Dopo la preparazione, vengono cotti in forno. In questo modo il ripieno rimarrà morbido, il formaggio al loro interno filerà e si creerà una golosa crosticina. Questo piatto è molto sfizioso e si lascia realizzare con pochi euro.

Ingredienti per 4 porzioni

12 champignon;

4 patate;

100 g di scamorza affumicata;

50 g di parmigiano;

pangrattato, quanto basta;

2 cucchiaino di cipolla in polvere;

sale e pepe, quanto basta;

1 ciuffetto di prezzemolo;

burro, quanto basta.

Procedimento

Per realizzare questi deliziosi champignon ripieni di patate e formaggio filante servirà meno di mezz’ora e il risultato sarà una vera goduria per il palato.

Bollire le patate finché non saranno molto morbide, scolare e mettere da parte ad intiepidire. Pulire gli champignon, privarli del gambo. Salare e pepare dal lato dell’attaccatura del gambo e disporre in questo modo su una teglia coperta con carta forno. Fare cuocere per 20 minuti in forno ventilato.

Nel frattempo, privare le patate della buccia e schiacciare bene. Condire con la metà del parmigiano, la scamorza tagliata a cubetti, la cipolla in polvere, un pizzico di sale e un po’ di pepe. Tritare molto finemente il prezzemolo e aggiungere al ripieno. Mescolare tutto, sfornare i funghi e farcirli con il ripieno, sempre dal lato del gambo mancante. Aggiungere una piccolissima noce di burro su ogni fungo. Cospargere con il parmigiano rimasto e un velo di pangrattato e infornare per altri 15 minuti in forno, di cui gli ultimi 5 in modalità grill. Servire i funghi ancora caldi e filanti.

Ecco quindi dei deliziosi champignon ripieni di patate e formaggio filante, una vera goduria per il palato. Se non è gradita la scamorza, può essere sostituita da qualsiasi altro formaggio a pasta filante. Anche con della semplice mozzarella.

Approfondimento

