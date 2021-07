In estate, la voglia di stare dietro ai fornelli non è molta. Rappresenta, infatti, la stagione di tutti quei piatti che possono essere consumati freddi o preparati in anticipo. Durante le ore più fresche della giornata, magari, per non soffrire dietro ai fornelli. Oggi vogliamo proporre ai nostri Lettori dei deliziosi bruschettoni con pomodorini e tonno, per realizzare un antipasto leggero e sfizioso. Perfetto da servire con un bel bicchiere di birra fredda.

Per un’altra ricetta estiva facile e veloce, cliccare qui.

Ingredienti

un buon pane croccante da 500 g;

350 g tonno sottolio d’oliva;

250 g di pomodorini;

1 cipolla rossa di tropea;

50 g di capperi di tropea;

un ciuffo di basilico;

origano e maggiorana q.b.;

olio d’oliva, sale e pepe, q.b.

Procedimento

Per preparare questi deliziosi bruschettoni con pomodorini e tonno bastano pochi minuti.

Tagliare il pane a fette grandi e tostarle su di una piastra calda, sul barbecue o in forno. Mentre il pane si tosta, lavare e tagliare i pomodorini. Sgocciolare il tonno dall’olio. Tagliare a pezzetti i capperi. Lavare, asciugare e sminuzzare il basilico. Tagliare a fette non troppo sottili la cipolla di tropea, precedentemente immersa in un bicchiere di acqua frizzante per 10 minuti.

In un grande contenitore aggiungere, quindi, i pomodorini tagliati, il basilico, la cipolla e i capperi. Irrorare con un abbondante filo di olio di oliva, salare, pepare. Assaggiare ed eventualmente aggiungere del sale, se serve. Aggiungere anche l’origano e la maggiorana e mescolare bene. Aggiungere, infine, il tonno.

Una volta che il pane sarà ben tostato, versare su ogni fetta un bel giro di olio di oliva e aggiungere un abbondante strato di condimento. Disporre i bruschettoni su un piatto da portata e irrorare con un ulteriore filo di olio.

Ecco, quindi, che avremo deliziosi bruschettoni con pomodorini e tonno, un antipasto leggero e sfizioso.

Variante vegetariana

Questi bruschettoni, inoltre, possono essere prepararti anche in versione vegetariana. Basta sostituire il tonno con un formaggio a propria scelta. Con un formaggio fresco come la ricotta, per esempio, il risultato sarà più leggero. Anche qualche scaglia di formaggio stagionato a pasta dura si presta molto bene.