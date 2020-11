Grazie all’impasto soffice, i biscotti morbidi alle mele che la Redazione di ProiezionidiBorsa ha deciso di proporre questa sera ai suoi lettori sono davvero un ottimo spuntino goloso da leccarsi i baffi. Di seguito, tutto l’occorrente per realizzare circa 25 biscotti.

Ingredienti

1 mela di medie dimensioni, possibilmente una “Golden” che più si adatta alla preparazione;

250 g di farina tipo 00;

50 g di fecola di patate;

1 uovo;

100 g di zucchero semolato;

120 g di burro;

scorza grattugiata di un limone;

8 g di lievito per dolci;

zucchero di canna;

Deliziosi biscotti morbidi alle mele pronti in 20 minuti. Procedimento

Per creare queste morbide creazioni, innanzitutto bisogna prendere una ciotola e lavorare l’uovo con lo zucchero. Mescolare con cura ed aggiungere il burro. Successivamente inserire l’aroma di limone grazie alla scorza grattugiata. Incorporare, ora, con la fecola di patate e mescolare con le fruste elettriche per rendere quanto più omogeneo possibili l’impasto. Pian piano anche la farina, precedentemente setacciata dovrà essere aggiunta al composto. Infine, il lievito, anch’esso setacciato per evitare grumi.

A questo punto, lavare, sbucciare e tagliare la mela a piccoli dadini ed incorporare al composto. Mescolare, facendosi aiutare da un cucchiaio di legno. Far riposare in frigo per un’oretta la preparazione e una volta trascorso il tempo d’attesa, modellare i biscotti. Con le mani creare 25 massimo 30 biscotti, leggermente schiacciati al centro. Ogni biscotto, dovrà essere immerso nello zucchero di canna. A questo punto, disporre i biscotti in una teglia ricoperta da un foglio di carta da forno ed infornare in forno già caldo a 180° per 15-20 minuti. Una volta cotti, prima di servire una spolverata di zucchero a velo ed il gioco è fatto.

