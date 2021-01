La colazione è il pasto più importante della giornata. Dolce o salata, l’importante è non saltare questo pasto fondamentale.

Diversamente da altri Paesi del mondo, Noi Italiani siamo soliti preferirla dolce. A base di latte e caffè, succo di frutta o tè, accompagnati da biscotti o cereali, fette biscottate e croissant. Deliziosa e ottima per la giusta ricarica di energie necessarie per affrontare la giornata, è importante che sia innanzitutto bilanciata.

Un pasto bilanciato significa un pasto in cui sono presenti tutti i valori nutritivi fondamentali nelle giuste quantità. Ciononostante, la colazione è il momento della giornata in cui ci si può concedere qualche peccato di gola anche se si è a dieta. Mangiare la mattina, infatti, ci permette di bruciare le calorie assunte durante il corso dell’intera giornata. E non solo. Un pasto abbondante al risveglio consente di non arrivare affamati a metà mattina e a pranzo.

Cosa mangiare a colazione

Per restare in forma senza rinunciare al gusto, Noi della Redazione di Proiezioni di Borsa suggeriamo una semplice e gustosa ricetta. Si tratta dei deliziosi biscotti al cioccolato con pochissime calorie che si preparano in qualche minuto. Questa ricetta è perfetta anche per chi soffre di intolleranza al lattosio o per chi sta seguendo un regime alimentare ipocalorico.

Per dieci biscotti avremo bisogno di:

due banane

35 grammi di cioccolato fondente a pezzetti

100 grammi di fiocchi d’avena

50 ml di latte di soia

Procedimento

Prendere una ciotola, schiacciare le banane con una forchetta, versare i fiocchi d’avena, il latte di soia e il cioccolato. Mescolare energicamente con un cucchiaio e formare con le mani delle palline leggermente schiacciate.

Infornare a 180 gradi in modalità ventilata per circa 20 minuti.

Et voilà, i deliziosi biscotti al cioccolato con pochissime calorie sono già pronti. Oltre che per la colazione, si possono gustare il pomeriggio senza mandar via l’appetito per la cena, ma soprattutto senza sensi di colpa.