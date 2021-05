Deliziose zucchine grigliate e non bruciate pronte in 2 minuti con questa infallibile tecnica, più 1 consiglio per averle sempre morbide e gustose

Le zucchine grigliate sono un contorno facile e veloce da preparare anche quando siamo di fretta. Esse accompagnano in modo delizioso le nostre pietanze dando al piatto quella marcia in più grazie al loro sapore estremamente delicato.

Tuttavia durante la cottura non è sempre così facile evitare di bruciarle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ci è già capitato nella nostra rubrica di cucina di dare dei consigli per la preparazione di piatti deliziosi. Come ad esempio nel caso della preparazione della bistecca fiorentina che è possibile leggere qui.

Ecco come creare deliziose zucchine grigliate e non bruciate pronte n 2 minuti con questa infallibile tecnica, più 1 consiglio per averle sempre morbide e gustose.

Per delle zucchine grigliate perfette basterà seguire questi pochi e semplici consigli

Lavare le zucchine e tagliarle a fettine. Meglio affettarle con un coltello, anche se possono venire un po’ più irregolari e spesse.

Riporle in uno scolapasta e adagiarvi sopra una ciotola ripiena d’acqua, lasciarle riposare per 20 minuti. In questo modo le zucchine lasceranno tutta l’acqua.

Prima di cuocerle passarle in un canovaccio per un’asciugatura ancora più completa.

Prendere una griglia o una piastra da adagiare sul fuoco. Con un pennello in silicone cospargere la superficie della padella con un goccio d’olio. La piastra dovrà diventare rovente, successivamente riporre le zucchine e prima di girarle attendere 2 minuti. Cuocere per altri 2 minuti sull’altro lato.

Le zucchine sono pronte, per renderle più morbide possiamo riporle una sull’ altra, oppure richiuderle ancora calde in un recipiente ermetico.

Un consiglio insolito ma formidabile

Un metodo eccezionale per rendere le nostre zucchine ancora più gustose è quello di creare una salsetta agro dolce. Basterà mettere in un pentolino un cucchiaio di zucchero, 3 cucchiai di aceto, un pizzico di sale e mettere sul fuoco a bollire. Spegnere il fuoco e aggiungere al composto dei pezzetti d’aglio qualche fogliolina di basilico, mescolare e versare sulle zucchine. Aggiungere qualche fogliolina di menta fresca e lasciar riposare. Quando andremo a consumare le nostre zucchine saranno davvero squisite come quelle dei migliori ristoranti.

Cottura veloce

Per una cottura più rapida possiamo anche semplicemente affettare le nostre zucchine e asciugarle bene con un canovaccio, adagiarle sulla piastra rovente, attendere la cottura e condirle a piacere con un filo d’olio, peperoncino, uno spicchio d’aglio qualche fogliolina di basilico e menta fresca e voilà.

Ecco svelato come preparare deliziose zucchine grigliate e non bruciate, pronte in 2 minuti con questa infallibile tecnica, più 1 consiglio per averle sempre morbide e gustose.