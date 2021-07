Un piatto unico ricco di gusto dove la terra incontra il mare in tutto il suo sapore. Le vongole si possono preparare in tantissimi modi ma le deliziose tagliatelle alle vongole con pancetta dove il salume sposa il gusto di mare sono uniche. Richiedono una preparazione di circa 20 minuti con una cottura di altri 20 minuti. Un primo piatto di pasta fresca che soddisfa anche i palati più esigenti per qualità e bontà.

Deliziose tagliatelle alle vongole con pancetta dove il salume sposa il gusto di mare

Gli ingredienti che servono per questa ricetta sono semplici:

1 Kg di vongole veraci fresche;

400 gr. di tagliatelle (si può utilizzare anche la pasta fresca);

150 grammi di pancetta affumicata;

5 cucchiai di olio extravergine di oliva;

un bicchiere di vino bianco;

2 spicchi di aglio;

a piacere: sale, pepe nero, prezzemolo tritato.

La preparazione è semplice si inizia con le vongole. Infatti, metterle in una ciotola piena di acqua per almeno tre ore con un cucchiaio di sale grosso.

Nel frattempo, pulire e schiacciare gli spicchi di aglio e farli rosolare nell’olio.

Poi, aggiungere le vongole e coprire la padella con un coperchio. Quando le vongole incominciano ad aprirsi, versare il vino bianco e attendere che si aprono del tutto.

Scolare e filtrare il liquido delle vongole ed estrarre una parte dei molluschi dal guscio. Poi mettere tutto da parte. Far cuocere in abbondante acqua salata le tagliatelle. A parte in una padella antiaderente, far rosolare la pancetta tagliata a listarelle. Poi, aggiungere le vongole con il liquido, aggiungere la pasta scolata e far saltare il tutto in padella per alcuni secondi.

Prima di servire le tagliatelle alle vongole con pancetta, spolverizzare con il prezzemolo e insaporire con il pepe. Servire il primo piatto caldo.

