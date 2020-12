Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Patate e broccoli sono un’unione poco pensata ma sicuramente ottima. Il gusto dolce della patata è esaltato dal gusto deciso del broccolo.

Queste deliziose polpette di patate e broccoli sono un’ottima idea per un antipasto o per un aperitivo con gli amici.

Vanno fritte per far sì che gli ingredienti esaltino il loro gusto unico e inimitabile. Si possono però cucinare anche al forno per una versione più leggera e meno pesante.

Vediamo insieme adesso come si preparano le deliziose polpette di patate e broccoli, perfette per una cena con gli amici più cari.

Ingredienti

600 gr di patate medie;

500 gr di broccoli;

150 gr di provolone dolce;

20 pomodori ciliegini;

4 cucchiai di pan grattato;

3 uova;

farina 0;

farina di mais;

olio per friggere;

sale e pepe qb.

Procedimento

Lessare le patate al vapore per circa 20 minuti e poi sbucciarle e metterle in un’ampia ciotola. Lessare anche i broccoli al vapore per circa 10 minuti e quindi scolarli al dente. Con l’aiuto di una forchetta, schiacciare le patate e poi unirvi i broccoli e amalgamare il tutto schiacciando anche i broccoli.

Lavorare quindi il composto fino a renderlo omogeneo, quindi aggiungere un uovo intero, il provolone grattugiato e il pan grattato, aggiustare di sale e di pepe. Amalgamare bene il tutto e far riposare per circa cinque minuti, giusto il tempo perché gli ingredienti prendano sapore e si rassodino. Con le mani bagnate, prelevare circa 60-80 gr di impasto e formare una crocchetta sferica. Aggiungere nel centro un pomodorino intero.

Sbattere le uova rimaste e preparare quindi l’impanatura: mettere le crocchette di patate nella farina di frumento, poi nelle uova sbattute e infine nella farina di mais.

Preparare una padella dove versarvi l’olio per friggere e accendere il fuoco. Dovrà raggiungere il punto adatto per la frittura.

Far rassodare in frigo per 20 minuti le polpettine e poi friggerle nell’olio bollente.

Servirle ben calde.