Deliziose mandorle perfettamente tostate al forno o in padella, nel microonde o nella friggitrice ad aria con un suggerimento per farle salate

Le mandorle sono squisite in ogni forma, dolci o salate, intere o spellate. Tuttavia tostate sprigionano un aroma inconfondibile e una fragranza eccezionale. Inoltre, acquistano un’incredibile croccantezza che rende speciale ogni piatto a cui si accompagnano. Sono una vera prelibatezza che possiamo preparare in casa senza troppa difficoltà. Le mandorle possono essere tostate intere o spellate. A meno che non lo richieda specificatamente la ricetta che stiamo preparando, è preferibile consumarle intere perché la pellicina esterna contiene preziosi antiossidanti.

Diverse tecniche di tostatura

Se vogliamo tostare le mandorle in forno dobbiamo prendere una teglia larga e rivestirla di carta da forno. Disponiamo le mandorle in modo che non si sovrappongano e mettiamole in forno preriscaldato a 180 gradi in modalità ventilata. Poniamole nel ripiano intermedio in modo che ricevano il calore in modo uniforme. Facciamo cuocere da 7 a 10 minuti controllando che siano dorate al punto giusto e che non brucino.

Se vogliamo usare una padella è importante che sia antiaderente e abbastanza larga. Vi disponiamo le mandorle e, rigirandole spesso, le facciamo tostare a fiamma moderata facendo attenzione a non farle bruciare. Occorrono circa 5 minuti.

Per tostare le mandorle al microonde è necessario prima disporle in una ciotola e cospargerle con poco olio extravergine di oliva o poco burro, mescolandole bene. Possiamo a questo punto metterle in un piatto e cuocerle al microonde per un minuto alla massima potenza. Tiriamole fuori dal forno e mescoliamole bene. Ripetiamo l’operazione per altre due volte finché sono tostate al punto giusto.

Se scegliamo la friggitrice ad aria dobbiamo inserire le mandorle nel cestello e farle tostare a 160 gradi per 25 minuti. È importante scuotere ogni tanto per evitare che brucino.

Con le mandorle possiamo preparare uno sfizioso finger food per un aperitivo tra amici.

Ingredienti:

1 albume;

200 g di mandorle;

timo e rosmarino tritati q.b.;

paprika dolce q.b.;

sale q.b.

In una ciotola montiamo con le fruste l’albume, leggermente, senza fargli acquistare troppa consistenza. Versiamo le mandorle nel composto e mescoliamo bene. Aggiungiamo il sale e gli aromi secondo i nostri gusti. Disponiamo le mandorle in una teglia larga rivestita di carta da forno in modo che non si sovrappongano. Mettiamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti. Quando sono tostate a puntino lasciamole raffreddare prima di servire.

Stupende per un aperitivo, queste deliziose mandorle perfettamente tostate al forno si possono sgranocchiare in ogni occasione. Saranno sempre piacevolmente sfiziose.

