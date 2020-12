Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il quark è un formaggio molto popolare in Germania che solo ultimamente è stato scoperto qua in Italia. È un formaggio magro e dal sapore neutro che ben si presta a preparazioni sia dolci che salate. Oggi prepareremo delle deliziose frittelle al quark e barbabietola. L’insalata di barbabietola è l’ideale per dare un sapore deciso al piatto, che altrimenti resterebbe troppo neutro come gusto.

Le frittelle sono di facile preparazione e sono rapidissime da fare.

Vediamo come preparare delle deliziose frittelle al quark e barbabietola.

Ingredienti

600 gr di barbabietola;

1 cipolla piccola;

2 arance bionde;

4 cucchiai di olio d’oliva;

40 gr di crescione;

500 gr di quark magro;

4 uova;

4 cucchiai di semolino duro;

4 cucchiai di farina;

1 cucchiaino di lievito in polvere.

Deliziose frittelle al quark e barbabietola

Lessare le barbabietole in acqua salata. Una volta lesse, sbucciarle e farle a cubetti. Tritare quindi la cipolla e spremere le arance per ottenere il loro succo. Soffriggere dell’olio in una padella e aggiungervi la cipolla tagliata a cubetti. Aggiungere le barbabietole e il succo d’arancia e far cuocere. Tritare metà del crescione e mescolarlo al quark, le uova, il semolino, la farina e il lievito.

Si dovrà ottenere una pastella densa e piena di bolle che cresceranno con la cottura in padella.

Versare un cucchiaio di pastella in una padella unta e far dorare da entrambi i lati. Ci vorranno circa due minuti per dorare ogni lato. Impilare le frittelline di quark in un piatto. Una volta finito l’impasto, mettere le frittelle nella padella con le barbabietole e il succo d’arancia.

Le nostre frittelle di quark e barbabietola sono dunque pronte per essere servite. Si possono portare in tavola come secondo piatto, o semplicemente come piatto unico gustoso e davvero leggero. Il quark poi è un ottimo formaggio per queste preparazioni che sanno di cucina straniera.