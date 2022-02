La cucina è certamente il luogo in cui possiamo esprimerci al meglio, facendo fluire fantasia e creatività. Provare nuove ricette può essere uno stimolo importante. E, di sicuro, alcuni piatti possono diventare un’ispirazione per noi. Ai fornelli possiamo provare ad essere degli chef provetto. Ma per diventarlo dobbiamo sicuramente allenarci, tentando di cucinare piatti sempre diversi e buonissimi. In questo caso, c’è una ricetta che potrebbe mettere alla prova le nostre abilità e che ci darà un risultato più che soddisfacente.

Le polpette alla cannella, una versione buonissima e davvero originale di questo piatto per stupire tutti i commensali

La ricetta di oggi prevede la preparazione delle polpette alla cannella. Questo piatto è piuttosto semplice da preparare, se fatto con attenzione e cura. E sicuramente non ci lascerà insoddisfatti. Per realizzarlo, dovremo procurarci:

250 g di carne di maiale;

200 g di carne di vitello;

40 g di pancarrè;

80 g di pangrattato;

1 mela;

latte;

olio di semi di arachidi;

sale;

pepe;

1 cucchiaio di cannella;

4 uova.

Deliziose e stupefacenti queste polpette uniche con l’aggiunta di un ingrediente inaspettato che le renderà golose per tutti i palati

Per prima cosa, prendiamo il pancarrè, eliminando la scorza e immergiamolo in una ciotola con un bicchiere di latte. Ora occupiamoci della carne (ricordando ovviamente di prendere quella macinata). Mettiamo sia la carne di maiale che quella di vitello in una ciotola piuttosto grande, aggiungiamo 1 uovo, la mela grattugiata e il pane ammorbidito nel latte. Impastiamo questi primi ingredienti e, dopo qualche minuto, aggiungiamo un pizzico di sale e di pepe e il nostro ingrediente segreto: la cannella. Riprendiamo ad impastare il tutto finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati a dovere e, con il risultato, creiamo delle polpette. Non servirà una grandezza eccessiva, potremo tranquillamente fare delle polpette molto piccole, che cuoceranno anche più in fretta.

In una ciotola pulita, rompiamo le 3 uova rimanenti e in un’altra versiamo il pangrattato. Passiamo tutte le polpette, che abbiamo appena realizzato, prima nelle uova e poi nel pangrattato. Facciamo cuocere in padella con un filo d’olio di semi di arachidi per qualche minuto, fino a che non le vedremo ben dorate. Aggiustiamo di sale e pepe et voilà. Il nostro piatto è pronto. Perciò, possiamo dirlo. Sembrano davvero deliziose e stupefacenti queste polpette uniche con l’aggiunta della cannella, che conferirà loro un gusto davvero speciale.

