D’estate abbiamo voglia di concederci piatti veloci, freschi e sfiziosi. Quindi via libera a ricette ricche di verdure e golose insalate. Per esempio, in un articolo precedente abbiamo svelato che “questa insalata di riso fresca e gustosissima è il piatto perfetto per l’estate”.

Fortunatamente questa stagione ci regala moltissime verdure tra le quali scegliere. Oggi invece la Redazione vuole suggerire ai suoi Lettori un’idea geniale per una cena veloce e gustosa. Deliziose e morbidissime queste cremose tortine di verdure si preparano con pochissimi ingredienti.

Infatti, per prepararle useremo una zucchina, una carota e una cipolla. Con sole 3 verdure potremo preparare un piatto davvero buonissimo. Siamo certi che il risultato stupirà tutti e non potremo più farne a meno. Vediamo insieme come prepararle passo dopo passo.

Ingredienti

1 zucchina grande;

una cipolla;

1 carota;

3 cucchiai di olio;

3 cucchiai di farina 00;

4 cucchiai d’acqua;

1 uovo;

sale q.b.

Per preparare queste deliziose tortine, dobbiamo lavare bene la zucchina e la carota. Togliamo le loro estremità e peliamo la carota. Riduciamole a cubetti molto piccoli e mettiamoli da parte. Sbucciamo e riduciamo la cipolla in pezzetti molto fini. Uniamola al trito di carote e zucchine.

A questo punto, trasferiamo tutto in una padella aggiungendo due terzi dell’olio e il sale. Facciamo cuocere le verdure per 10 minuti con un coperchio.

Nel frattempo, in una ciotola mettiamo la farina e l’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio finché i 2 ingredienti saranno ben amalgamati. Aggiungiamo quindi anche l’uovo, un pizzico di sale e un cucchiaio d’olio. Dopo aver mescolato per bene avremo ottenuto un composto liscio e cremoso. Se il composto non sarà abbastanza cremoso, potremo aggiungere ancora un cucchiaio d’acqua per renderlo più morbido.

È arrivato il momento di unire al composto le verdure precedentemente cotte. Ungiamo dei pirottini e mettiamo 2 cucchiai generosi di composto al loro interno.

Facciamo cuocere le nostre tortine per 15 minuti nel forno ventilato a 180 gradi. A fine cottura le tortine saranno ben dorate e pronte per essere gustate.

Consigli

La Redazione consiglia di consumare queste golose tortine ancora tiepide per godere di tutto il loro profumo e morbidezza. In alternativa, possiamo conservarle in un contenitore ermetico nel frigorifero per un giorno.

Se le scaldiamo il giorno dopo diventeranno leggermente croccanti all’esterno e saranno buonissime.