Cosa cucinare e mangiare oggi? Oggi diamo un’idea gustosa e veloce da preparare da portare sulla nostra tavola. Le melanzane si adattano a tutto: vanno bene per la pasta, come contorno, come piatto unico. Si possono preparare sughi e un pesto particolare, diverso dal classico alla genovese.

Dal sapore audace e sempre apprezzato, le melanzane sono ricche di nutrienti e perfette per ogni ricetta.

Oggi, Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa suggeriamo un piatto conosciuto da tutti ma nella versione non fritta.

Si tratta delle deliziose cotolette di melanzane al forno ripiene e super filanti velocissime ed estremamente invitanti.

Ingredienti e procedimento

Per quattro porzioni abbiamo bisogno di:

una melanzana nera;

140 grammi di mozzarella o in alternativa un altro formaggio a pasta filata;

120 grammi di prosciutto;

due uova;

olio e sale q.b.

un cucchiaio di parmigiano grattugiato;

pangrattato.

Tagliare la melanzana in otto fette di medie dimensioni: per ciascuna porzione ne serviranno due.

Mettiamo la mozzarella ed il prosciutto su una fetta (quindi su quattro in totale) e richiudiamo con un’altra. Schiacciamole leggermente come se volessimo creare un piccolo sandwich. Nel frattempo, sbattiamo le uova in una ciotola e prepariamo a parte il pangrattato condito col parmigiano e un pizzico di sale.

Passiamo le nostre melanzane ripiene prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Aggiungiamo un filo d’olio e inforniamo a 180 gradi per circa 25 minuti.

Anche l’occhio vuole la sua parte

Le deliziose cotolette di melanzane al forno ripiene e super filanti sono pronte, ma anche l’impiattamento ha una certa importanza. Se le serviamo come secondo piatto, potremmo pensare di accompagnarle con un’insalata di valeriana, pomodoro e carote alla julienne.

La loro cottura al forno le rende più leggere della solita frittura ed è proprio per questo che un contorno come questo risulta certamente adatto. Buone e velocissime da preparare, lasceranno tutti a bocca aperta.