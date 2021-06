Una gustosa alternativa alle tanto amate patatine fritte, sono le chips di melanzane.

Vere e proprie delizie light per il palato, sono una variante alle classiche patatine fritte. Per un’altra squisita e salutare alternativa è possibile cliccare qui.

Di facile preparazione, le chips di melanzane sono ottime come antipasto o per accompagnare dei secondi piatti a base di carne, mozzarella ed anche qualche piatto di pesce. Ecco quindi delle deliziose chips di melanzane veloci e gustosissime da preparare in pochi minuti e con pochissime calorie da consumare anche a dieta.

Gustose e croccanti, possono essere realizzate in tanti modi differenti, il più salutare di tutti le vede essiccate. Per delle perfette chips essiccate, bisognerà tagliare a fettine le melanzane ed essiccarle in forno statico a 50° C, per alcune ore. Una soluzione salutare, ma un tantino dispendiosa e lunga nella preparazione. Vediamo allora qualche soluzione più rapida.

Chips cotte al forno

Affettare le melanzane e con una carta assorbente eliminare l’eccesso d’acqua, panarle poi da entrambi i lati nella farina. Riporre le fettine in una teglia con carta da forno, e cospargere con una goccia d’ olio tutte le melanzane. Cuocere in forno statico per 180 ° C per 30 minuti. A metà cottura girare le fettine e lasciarle cuocere fino a doratura. Una cottura salutare e gustosa.

Chips di melanzana fritte

Le chips di melanzane però possono anche essere realizzate nella variante fritta, una metodologia di cottura sicuramente meno salutare, ma più gustosa che ricorda le tanto amate patatine fritte. Basterà tagliare a fettine le melanzane ed asciugarle con della carta assorbente. Passarle poi successivamente nella farina, scrollarle da quella in eccesso e friggerle.

Variante

Abbiamo anche la variante dell’impanatura, in questo caso le chips sono impanate con pan grattato. Le fettine vanno prima spennellate con olio e successivamente rotolate nel pangrattato e fritte oppure riposte in forno per circa 25 minuti a 180° C. Una variante per averle ancora più gustose è quella di riporre all’interno tra due fette del prosciutto e della mozzarella. Così da creare un secondo piatto gustoso e completo.

