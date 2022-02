Tutti conosciamo le proprietà benefiche dei legumi e quanto sia importante integrarli nella nostra alimentazione. La grande varietà di forme e sapori ne fanno un ingrediente favoloso. Pensiamo che solo con i ceci si può dar vita a piatti molto diversi. In inverno non c’è nulla di meglio che una delicata zuppa calda. In estate, invece, che bontà l’hummus da accompagnare al pane appena sfornato.

I tempi di ammollo dei legumi secchi, però, possono spaventare. Inoltre, sono molte le persone che soffrono di cattiva digestione dopo una porzione di fagioli o lenticchie. Gonfiore addominale, meteorismo, sono tra le controindicazioni più comuni. Più volte sulle pagine di ProiezionidiBorsa abbiamo visto che aggiungere alcuni ingredienti in cottura ci può permettere di rimediare a questo problema.

Ecco perché abbiamo pensato a questa deliziosa ricetta per cucinare velocemente legumi morbidi e digeribili senza lunghe attese. Si evita l’ammollo grazie a una tecnica di cottura facilissima che li renderà teneri mantenendone il sapore e le proprietà.

Alcuni consigli sulla cottura

Ci sono legumi con i quali si può evitare l’ammollo seguendo delle indicazioni alternative. L’uso dell’alga kombu anche solo in cottura, per esempio, migliorerebbe la digeribilità e li farebbe ammorbidire più in fretta. Stessa cosa varrebbe per il bicarbonato. Anche l’uso della pentola a pressione deve essere sapiente. La prima accortezza riguarda i livelli d’acqua utilizzati durante la cottura.

Non è detto che i legumi debbano essere ricoperti da un dito d’acqua come con le pentole tradizionali. Anzi, solitamente richiedono un rapporto 1:1 tra acqua e legumi. Inoltre, mai superare la tacca all’interno della pentola che indica il volume massimo da raggiungere. Ricordiamoci che i legumi aumentano molto di volume.

Deliziosa ricetta per cucinare velocemente legumi morbidi e digeribili in pentola a pressione senza scuocerli ed evitando l’ammollo

Il grande vantaggio della pentola a pressione è che, nonostante le diverse cotture di ciascun legume, permette di cuocerli benissimo insieme. Al supermercato si trovano moltissime zuppe miste secche con legumi e cereali. Queste sono ottime quando si ha poco tempo di cucinare ma si desidera un piatto salutare.

Per far sì che cuocia in pochi minuti, ma che i legumi non si spappolino, bisognerà per prima cosa sciacquarli bene e scolarli. Nel frattempo, tritiamo carota, cipolla e una patata e soffriggiamole con un cucchiaio di olio nella pentola a pressione. Aggiungiamo l’acqua e l’alga kombu insieme a erbe aromatiche a piacimento.

Uniamo il misto di legumi e cereali, saliamo e chiudiamo la pentola. Adesso accendiamo il fuoco fino a quando non sentiremo il fischio. A questo punto, abbassiamo la fiamma e cuociamo il tutto per altri 6-7 minuti. Dopo spegniamo la fiamma e lasciamo che la valvola sfiati da sola per gustare la zuppa.