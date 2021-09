Paese che vai usanza che trovi. In Italia possiamo allargare questo detto e aggiungere all’usanza anche il cibo. Infatti ogni volta che si va in una regione del Belpaese si rimane sempre colpiti dalle delizie che vi sono in cucina. Da Nord a Sud, ogni città, paesino o frazione ha quel modo di cucinare unico. E allora vediamo una deliziosa ricetta calabrese da provare e facilissima da fare con le alici e il caciocavallo. Il bello dell’Italia è che pur essendo magari una ricetta del Sud anche chi abita il Nord la ama e la cucina a casa. E così il contrario, da Nord arriva fino al Sud. Perché nonostante le varie differenze tra Nord e Sud, quando si tratta di cibo i punti cardinali non esistono. E allora vediamo questa deliziosa ricetta e vediamo come farla.

Deliziosa ricetta calabrese da provare e facilissima da fare con le alici e il caciocavallo

La ricetta di oggi è quella delle alici ripiene di caciocavallo. Una ricetta veramente gustosa che almeno una volta nella vita va mangiata e fatta in casa. Vediamo tutto il necessario:

500g alici;

100g caciocavallo;

250g pangrattato;

50g pecorino grattugiato;

10g basilico;

10g prezzemolo;

2 uova;

100g farina 00;

olio per friggere;

sale, peperoncino, olio evo e pepe q.b.

Come preparare le alici ripiene

La prima cosa da fare è pulire le alici e aprirle a metà. Una volta pulite per bene internamente, le laviamo sotto l’acqua del rubinetto. Nella metà delle alici ci infiliamo una striscia di caciocavallo.

Ora dobbiamo pensare alla panatura. Per farla mettiamo il pangrattato, il pecorino, il basilico, il prezzemolo dentro il mixer che poi azioniamo. Ora prendiamo le alici belle piene di caciocavallo e le passiamo nella farina. Poi le passiamo nelle uova e poi nella panatura. Solito procedimento che si fa quando vogliamo friggere qualcosa e creare la superficie croccante.

Ora continuiamo con il metodo della frittura. E quindi immergiamo le alici nell’olio bollente. Una volta poi che la superficie esterna delle alici è bella dorata allora significa che sono pronte. Durante la frittura di queste dobbiamo fare attenzione che non si sfaldino e che il caciocavallo non esca dalle alici. Una volta comunque fritte le nostre alici sono pronte per essere servite come antipasto ai nostri ospiti. Oppure come antipasto per la nostra famiglia, senza ospiti.

