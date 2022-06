La colazione è il pasto più importante della giornata. D’estate potremmo non gradire particolarmente una colazione calda, a base di latte bollente e fette biscottate. Con l’afa e l’umidità non c’è niente di meglio di un porridge freddo e salutare a base di yogurt, con ripieno a sorpresa e con aggiunta di cioccolato, per dare inizio alla giornata. Qual è la sorpresa? Naturalmente la frutta estiva, fresca e nutriente che non ci farà rimpiangere il latte caldo con i cereali. Vediamo come preparare questa goduria! Prima però, scopriamo quali sono i benefici di una colazione a base di porridge.

Il porridge, la colazione che fa bene al’organismo

Molti si chiedono perché preferire il porridge freddo al caffè. Innanzitutto, mentre la caffettiera rischia di esplodere, nel porridge esplode solo la freschezza! Ma scherzi a parte, il porridge fa bene per via dei fiocchi d’avena. Sono ricchi di proteine, vitamine e fibre. Queste ultime, oltre a contribuire a d un maggiore senso di sazietà, mantengono costanti i valori dello zucchero nel sangue. Senza contare che sono un toccasana per l’intestino. Si fanno cuocere nel latte caldo perché la “pappa” che ne deriva ha un potere estremamente benefico anche per lo stomaco.

Cocco e ciliegie accoppiata vincente

Questo porridge profuma di cocco, ha una croccante copertura al cioccolato e un ripieno dolce e cremoso alle ciliegie. Deliziosa questa ricetta del porridge freddo fatto con yogurt al profumo di ciliegie. Cos’altro potremmo chiedere alla nostra colazione? Prepararlo è semplicissimo. Possiamo prepararlo al mattino o, ancora meglio, la sera prima per gustarlo alla temperatura perfetta! Tutto quello che ci occorre è:

40 g di fiocchi d’avena;

100 g di latte di cocco;

100 g di yogurt greco;

5 ciliegie frullate;

20 g di cioccolato fondente;

Cocco rape q.b.

Deliziosa questa ricetta del porridge freddo fatto con yogurt da guarnire con il cioccolato e con ripieno alla frutta

Mettiamo il latte e i fiocchi d’avena in un pentolino e cuociamo per qualche minuto a fiamma bassa. Uniamo lo yogurt greco al composto ottenuto e mettiamo in una tazza. Denoccioliamo e frulliamo le ciliegie e incorporiamole al nostro porridge (l’ideale sarebbe creare una conchetta al centro del nostro porridge, per un ripieno alla frutta con effetto sorpresa). Sciogliamo il cioccolato fondente e versiamolo per ricoprire la superficie del nostro porridge. Mettiamo a rassodare in frigo per un paio d’ore (o tutta la notte) e, una volta solidificato, spolverizziamo con del cocco rapè. La colazione avrà tutto un altro sapore.

