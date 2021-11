Quando si tratta di pasta al forno, non ci dobbiamo necessariamente limitare a quella al pomodoro, anzi, possiamo sfruttare i prodotti di stagione per raggiungere risultati sorprendenti. Ad esempio, basta vedere le mille applicazioni della zucca, che può trasformarsi in una confettura speziata o in una zuppa saporita e salutare. Proprio la zucca insaporirà il piatto di oggi, senza contare che rappresenta una fonte importante di calcio, potassio, fosforo e magnesio, nonché di vitamina C.

Ingredienti

1 kg zucca;

300 g salsiccia;

100 g provolone;

40 g vino bianco;

500 g trofie fresche;

200 g acqua;

2 spicchi aglio;

sale fino q.b.;

rosmarino q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

2 cucchiai Grana Padano;

pepe nero q.b.

Deliziosa pasta al forno ricca di calcio e potassio grazie a questo dolce ortaggio di stagione

Per prima cosa occupiamoci di pulire la zucca, rimuovendo buccia, semi e filamenti interni. Tagliamola creando dei piccoli cubetti, che dovrebbero arrivare a circa 780 grammi. Intanto mettiamo olio, aglio e rosmarino in un tegame capiente. Dopo pochi minuti aggiungiamo la zucca e lasciamola rosolare per qualche altro minuto. Togliamo aglio e rosmarino, per poi aggiungere l’acqua e far cuocere la zucca a fuoco dolce per circa 15 minuti. A questo punto i cubetti di zucca dovrebbero essere tanto morbidi da poterli facilmente schiacciare con una forchetta. Saliamo e mettiamo da parte qualche cubetto intero. Invece con il mixer procederemo a creare una purea con la zucca ancora nel tegame.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Adesso possiamo passare alla preparazione di altri ingredienti importanti per la nostra ricetta. Togliamo la pellicola della salsiccia e tagliamola a cubetti. Creiamo dei cubetti anche con la provola e tritiamo il rosmarino con un coltello. Intanto, è arrivato il momento di mettere l’acqua a bollore. Per risparmiare tempo e denaro in questa fase, possiamo sempre ricorrere ha uno stratagemma molto intelligente.

Intanto, in una padella mettiamo un altro spicchio d’aglio insieme a un filo d’olio e lasciamoci rosolare la salsiccia. Profumiamo il tutto con il rosmarino per poi sfumare con il vino bianco. L’alcool evaporerà in fretta e potremo quindi spegnere il fuoco e mettere la salsiccia da parte.

Ultimiamo la preparazione

Quando l’acqua bolle possiamo mettere le trofie facendole cuocere solo per metà del tempo indicato. Intanto aggiungiamo la besciamella alla crema di zucca e mescoliamo bene il tutto. Aggiungiamo le trofie scolate e i cubetti di zucca che avevamo messo da parte. Infine, uniamo alla pasta la salsiccia e la provola, per concludere il tutto con una grattata di pepe. Mescoliamo tutti gli ingredienti.

Per una deliziosa pasta al forno ricca di calcio e potassio grazie a questo dolce ortaggio di stagione trasferiamo gli ingredienti in una pirofila, spolverizzando il parmigiano e mettiamo tutto in forno a 240 gradi per 10 minuti.