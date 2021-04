Con la domenica è possibile sbizzarrirsi in cucina e far uscire quell’essere chef che si cela in ognuno di noi. Allora oggi vediamo una deliziosa e salutare ricetta con gli spinaci pronta in 10 minuti. Il procedimento è veramente semplice ed è un’ottima alternativa a prodotti confezionati.

Durante questo periodo molti italiani si sono avvicinati sempre di più alla cucina. Impossibile dimenticare tutte quelle torte home made postate sui social, oppure le focacce e la pizza. C’è però chi ha sperimentato ancora di più, addentrandosi in ricette forse apparentemente più complesse. Vediamo quindi questa deliziosa e salutare ricetta con gli spinaci pronta in 10 minuti.

Gli hamburger di spinaci fatti in casa

Questi si possono tranquillamente acquistare confezionati, ma farli in casa ha tutto un altro sapore. Ma come si possono fare? La preparazione è veramente facile. Per ottenere 3 hamburger serviranno 200 gr di spinaci, 50 gr di pangrattato, acqua, un uovo e del formaggio grattugiato. Insomma gli ingredienti sono veramente facili da trovare.

Come procedere

Il primo step da fare è quello di cucinare gli spinaci in padella con uno spicchio d’aglio per circa 5 minuti. Ora metterli su un tagliere e tagliarli per bene. Ora in un frullatore inserire i nostri spinaci e il nostro uovo. Quindi frulliamo bene tutto. Una volta ottenuto un composto omogeneo possiamo aggiungere i 50 grammi di pangrattato e mescolare.

Aggiustiamo con del sale, e se poi si ha piacere si possono aggiungere altre spezie. E infine aggiungiamo il formaggio. Diamo un’ultima frullata al tutto e iniziamo a comporre con le mani i nostri hamburger.

Ora su una padella antiaderente possiamo cuocere i nostri hamburger di spinaci. Per ottenere una croccantezza maggiore prima di cuocerli si possono ricoprire con un po’ di pangrattato. Altrimenti possiamo procedere subito alla cottura in padella. Qualche minuto da una parte e qualche altro dall’altra.

