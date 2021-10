A fine ottobre, ogni anno arrivano in tavola decine di zucche di forma e aspetto diverso, ma dall’inconfondibile dolcezza. Quest’ortaggio autunnale è il protagonista di diverse ricette, come la vellutata, minestre e passate. Eppure, per conquistare veramente il cuore di tutti e per far apprezzare la bontà della zucca, esiste una ricetta imperdibile.

Continuando a leggere vedremo qual è la ricetta perfetta per amare la zucca per davvero.

Deliziosa e colorata è questa la pietanza perfetta per innamorarsi al primo boccone della zucca

La zucca è un ortaggio tipico di ottobre e amatissimo soprattutto nel periodo di Halloween. Si può impiegare sia in cucina, dove è la protagonista di moltissime ricette squisite, sia come decorazione per Halloween. In cucina, una delle ricette più amate sono i malfatti di zucca; vediamo adesso come si preparano.

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di zucca;

220 gr di farina;

1 uovo;

q.b. sale, pepe, noce moscata.

Procedimento

Per preparare i malfatti di zucca cominciare sbucciando e tagliando la zucca in cubetti. Poi, lessare la zucca in acqua bollente per circa 10 minuti, farla raffreddare e frullarla nel mixer.

Dopodiché, versare in una scodella la zucca, la farina, l’uovo, la noce moscata, sale e pepe e mescolare bene. L’importante è che il composto sia ben compatto, quindi aggiungere della farina all’occorrenza.

Ora, portare ad ebollizione dell’acqua salata e quando bollirà, prelevare e versare un cucchiaino circa di prodotto per volta nella pentola. Continuare fino a finire l’impasto e recuperare i malfatti, cotti, appena cominciano a risalire nella pentola.

Ecco che i malfatti sono pronti per essere conditi a piacere e gustati ben caldi.

Consigli e proprietà

Come abbiamo visto, è questa la pietanza deliziosa e colorata perfetta per innamorarsi al primo boccone della zucca. Come condimento, andranno benissimo burro e salvia, oppure un sughetto ai funghi, o qualunque altro gusto che ci ispiri.

La zucca, inoltre, contiene solamente 18 calorie per 100 grammi e perciò è ipocalorica. Contiene prevalentemente carboidrati, ma ha anche un 24% di proteine e 5% di grassi. Tra le molte proprietà, è un alimento ricco di vitamine come la A, C, E, K e diverse vitamine del gruppo B ed è perciò un’ottima aggiunta al menù.

Ecco, dunque, perché inserire la zucca nella propria alimentazione e come farlo con gusto e stile con i malfatti di zucca.

