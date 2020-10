La crostata è un dolce gustoso che per essere preparata richiede solamente mezz’ora e un forno. Per questo motivo, in quest’articolo, verrà spiegato come preparare una deliziosa crostata facile da fare e buona da mangiare, perfetta per uno snack pomeridiano. Iniziamo subito a preparare questa ricetta procurandoci tutti gli ingredienti necessari.

Gli ingredienti

Di seguito sono elencati gli ingredienti necessari per preparare la crostata alle albicocche.

a) 1 limone;

b) 1 bacillo di vaniglia;

c) tre uova;

d) 0,5 gr di sale;

e) 140 gr di zucchero;

f) 350 gr di farina 00;

g) 180 gr di burro;

h) una confettura di albicocche di 500 gr.

Iniziare procedimento di preparazione

Passiamo, dunque, al procedimento per preparare una deliziosa crostata facile da fare e buona da mangiare, perfetta per uno snack pomeridiano.

Per preparare la crostata è necessario iniziare preparando la pasta frolla. Portare fuori dal frigo il burro in maniera che diventi più malleabile. Prendere due piccole ciotole e spaccare le uova. Conservare un uovo intero in una ciotola e il tuorlo degli altri due in un’altra ciotola.

Incidere, quindi, la bacca di vaniglia in maniera verticale ed estrarre i semi.

Procurarsi ora una planetaria e la frusta elettrica. Amalgamare inizialmente il burro, lo zucchero e gli aromi. Aggiungere lentamente l’uovo intero, il tuorlo e la farina fino a quando il composto non sia diventato solido.

Spostare, poi, il composto sul piano di lavoro e formare un piccolo panetto con le mani. Riporre il panetto in frigo e lasciarlo riposare per almeno due ore.

Ancora pochi passaggi…

A questo punto prendere la farina e stenderne una manciata sul piano di lavoro. Passare ora al matterello e ricoprire lo stesso di farina.

Portare fuori dal frigo il panetto e lavorare con il mattarello fino a ottenere uno spessore uniforme di 5 mm circa. Prendere quindi una teglia e foderarla con la carta da forno.

Adagiare l’impasto sulla teglia lasciando che la pastafrolla sia alta sui bordi della stessa e bucherellarla con una forchetta. Versare ora la marmellata su questa base.

Utilizzare la pastafrolla rimanente per creare delle strisce di 1 cm – 1 cm e mezzo. Utilizzarle per ricoprire la crostata in maniera simmetrica.

Una volta finito ripiegare i bordi verso l’interno. Preparare il forno a 175°. Utilizzare il tuorlo rimanente per spennellare la crostata in maniera che si dori durante la cottura.

Infornare, attendere per trenta minuti e portare fuori. Lasciare riposare per altri dieci minuti.

La deliziosa crostata facile da fare e buona da gustare, perfetta per uno snack pomeridiano è pronta per essere gustata.