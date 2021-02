Ognuno di noi ha assaggiato la carne alla pizzaiola almeno una volta nella vita. L’ingrediente che contraddistingue questa ricetta è certamente il pomodoro, il cui gusto delicato spezza dolcemente il sapore intenso delle carne.

Nonostante questo elemento comune a tutte le varianti, questa ricetta si presta a diverse rivisitazioni. Difatti, c’è chi la cucina con le olive nere e chi utilizza la mozzarella per riprodurre fedelmente la preparazione della pizza. C’è anche chi evita ogni aggiunta ulteriore e si limita ai pomodorini o alla semplice polpa. Inoltre, la si può cucinare in umido o come una normale fetta di carne in padella.

Noi della Redazione di proiezioni di Borsa proponiamo oggi una ricetta un po’ diversa dal solito. Ecco il nostro suggerimento per una deliziosa carne alla pizzaiola al forno con un ingrediente speciale.

Ingredienti e procedimento

Per quattro persone servono:

quattro fette di manzo;

300 grammi di pelati;

sale, pepe e origano q.b.;

olio e pangrattato q.b.;

una cipolla.

Per prima cosa preriscaldiamo il forno a 190 gradi in modalità ventilata.

Versiamo in una ciotola i pelati e condiamo con olio, sale e pepe. Tagliamo la cipolla a piccoli spicchi e mettiamola da parte. Impaniamo le fette di manzo, passandole prima nell’olio e poi nel pangrattato. La ricetta classica prevede l’uso della farina, che noi preferiamo evitare perché risulterebbe un po’ pesante.

Adagiamo le fette impanate su una teglia coperta da carta forno e mettiamo su ciascuna il pelato e la cipolla. Condiamo con olio e origano a piacimento e inforniamo per circa mezz’ora.

In famiglia e non solo

La nostra deliziosa carne alla pizzaiola al forno con un ingrediente speciale è pronta per essere gustata.

Facile e veloce da realizzare, questa ricetta è un must all’interno di ogni famiglia e per le future (ma prossime) cene con gli amici.