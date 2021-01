Durante l’inverno si è soliti bere sempre delle ottime bevande calde, in questo modo ci si riscalda. Molte sono famose, come ad esempio le varie cioccolate calde, oppure le tisane e ancora il Vin brulè. Altre invece vengono da posti lontani, ma sono assolutamente da provare perché deliziose. Se si va in Turchia, ad esempio, lì si usa molto bere il Salep. È una bevanda che si sorseggia mentre si passeggia per la città. Il Salep è una farina che si ricava dai tuberi di orchidea cui si aggiunge dello zucchero e un po’ di cannella. Bevanda veramente buonissima, assolutamente da provare quando ci si reca in Turchia.

Il Glühwein tedesco

Il Glühwein è un po’ come il famoso Vin brulè. Questa è una bevanda calda tipica della Germania che si beve d’inverno dalle virtù terapeutiche. Come il Salep anche il Glühwein viene servito durante i vari mercatini di Natale oppure semplicemente per strada.

Vediamo allora ora come preparare questa deliziosa bevanda calda terapeutica da bere d’inverno. Quello che occorre è:

1 bottiglia di vino rosso non secco;

succo e scorza di un limone non troppo grande;

4/5 chiodi di garofano;

2/3 cucchiai di cardamomo;

2 stecche di cannella;

2/3 foglie di alloro;

buccia d’arancia;

2 pezzi di anice;

80 grammi di zucchero di canna

Ora quello che bisogna fare è versare tutti gli ingredienti in una pentola molto grande e dopo cominciare a girare il composto del Glühwein a fiamma media. Dopo che lo zucchero si è sciolto, abbassare la fiamma al minimo e lasciar riscaldare il vino per circa un’oretta buona. Ogni tanto bisogna però controllarlo, perché il Glühwein non deve mai bollire. Terminata l’oretta di cottura la nostra deliziosa bevanda calda terapeutica da bere d’inverno è pronta. Si consiglia di non berla però subito, perché è bollente!

