Deliziate il vostro palato con i dolcetti all’arancia light senza uova e da preparare in meno di un’ora. Se non volete usare né uova né farina per preparare dei dolci squisiti da accompagnare al té, al caffé o al latte, provate ad applicare questa ricetta per dei dolcetti all’arancia. Non solo sono una delizia per il palato, ma contengono anche poche calorie: appena 60 l’una! Anche se vi invitiamo a ricordare che, in ogni caso, questo non è un invito a consumarne tanti, visto che oltre alla quantità importa anche la qualità di suddette calorie, come vi abbiamo spiegato in un precedente articolo.

In ogni caso, la stessa ricetta può essere eseguita anche in una delle sue innumerevoli varianti. Al posto dell’arancia, è possibile utilizzare anche il limone, i mandarini o il pompelmo, per fare solo alcuni esempi dei frutti che è possibile utilizzare. Come sempre, sbizzarritevi!

Deliziate il vostro palato con i dolcetti all’arancia light senza uova e da preparare in meno di un’ora

Ingredienti per 10 porzioni

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

2 arance;

3 cucchiai di amido di mais;

2 cucchiai di zucchero di canna;

40 grammi di burro ammorbidito;

acqua;

zucchero a velo q.b. (facoltativo per una spolverata finale);

scaglie di cocco q.b.

Procedimento

Tagliate le due arance a metà utilizzando un coltello, poi spremetele grazie ad uno spremiagrumi. Versate il succo ottenuto in altrettanti bicchieri. In seguito, versare la spremuta in un pentolino assieme allo zucchero di canna e all’amido di mais, quindi mescolate gli ingredienti avvalendovi di una frusta. Devono cuocere a fiamma media sul fornello. Il vostro compito, intanto, sarà quello di fare amalgamare gli ingredienti girando sempre più velocemente, in maniera graduale. Poi, dovrete aggiungere il burro ammorbidito e continuare a mescolare. Infine, spegnete la fiamma. Potrete osservare, se avrete fatto tutto per il medio, un composto liquido privo di grumi.

Prendete due bicchieri di vetro, bagnateli leggermente e gettate via il liquido in eccesso. Versate il composto al loro interno, senza riempirli del tutto. Copriteli con della pellicola da cucina e fateli riposare in congelatore per 30 minuti circa. Una volta trascorso questo lasso di tempo, estraete i due bicchieri dal congelatore e rimuovete la pellicola. Noterete un composto gelatinoso al loro interno, che dovrete fare scivolare via con l’aiuto di un coltello in un piatto che riempirete di scaglie di cocco. Tagliate la gelatina a fette non eccessivamente sottili e impanatela nel cocco. Alla fine, disponete i dischetti impanati in un piatto da portata. Per quanto riguarda il secondo bicchiere e quindi il secondo composto, toglietelo dal bicchiere, tagliatelo a dischetti e fate lo stesso. Potrete, infine, ricoprire i dolcetti con una spolverata di zucchero a velo.

Quindi, che aspettate? Deliziate il vostro palato con i dolcetti all’arancia light senza uova e da preparare in meno di un’ora!