Quella che descriviamo oggi non è una salsa qualunque. È un vero e proprio pilastro della tradizione culinaria mediterranea. Saporita e raffinata, si accompagna con qualsiasi tipo di pietanza. Diffusa soprattutto in Grecia, ma anche nei Balcani e in Medio Oriente, la salsa in questione è l’ideale da mangiare con la pita. Stiamo parlando della salsa tzatziki.

Deliziamoci con una salsa gustosissima e leggera dal sapore mediterraneo: gli ingredienti

a) 500 grammi di yogurt bianco;

b) tre spicchi d’aglio;

c) un cetriolo grande o due piccoli (circa 200 grammi);

d) mezzo bicchierino di aceto bianco;

e) olio extravergine d’oliva, quanto basta;

f) sale, quanto basta.

La preparazione

Deliziamoci con una salsa gustosissima e leggera dal sapore mediterraneo: prepariamola.

Per prima cosa laviamo accuratamente i cetrioli. Serviamoci di una grattugia a maglie larghe per grattugiare i cetrioli, riponendoli in un colino. Lasciamo quindi scolare l’acqua della vegetazione per almeno un’ora.

Nel frattempo sbucciamo gli spicchi d’aglio, liberiamoli dell’anima e tritiamoli finemente. Sarebbe meglio schiacciare gli spicchi d’aglio con un mortaio o con un coltello.

In un recipiente abbastanza capiente versiamo lo yogurt. Uniamovi anche l’aceto e l’olio extravergine. Quindi aggiustiamo di sale. Amalgamiamo bene gli ingredienti.

A questo punto, dopo aver eliminato l’acqua in eccesso dei cetrioli, aggiungiamo anche questi ultimi. Uniamo, poi, anche la crema d’aglio ricavata precedentemente.

Giriamo per bene tutto il preparato con una paletta o un cucchiaio.

Prima di servire la salsa tzatziki, riponiamola nel frigorifero per circa tre ore. In questo frangente tutti gli ingredienti si amalgameranno in maniera uniforme.

Non c’è fretta di consumare questa strepitosa salsa greca. Di norma, non appena messa in tavola, i commensali litigheranno per finirla. Se così non fosse, questa salsa tipicamente mediterranea si conserva bene per almeno due o tre giorni. È essenziale, tuttavia, coprire il recipiente con la pellicola trasparente.

Consiglio extra

A fine pasto non facciamoci mancare un goccio di ouzo, il famoso distillato greco.

