Perché non far contenti amici e parenti con una bella torta salata alla zucca? Certo, con il nuovo DPCM emanato dal Governo, non sarà possibile organizzare una bella rimpatriata a casa. Tuttavia, i pochi fortunati che assaggeranno questa prelibatezza, se deciderete di prepararla, ne saranno molto felici. Si realizza in pochi minuti ed il risultato sarà sorprendete. Carina e gustosa la torta salata alla zucca vi farà fare un figurone.

Ingredienti

500 g di zucca;

1 rotolo di pasta brisè;

65 g di provola affumicata;

100 g di parmigiano grattugiato;

2 uova;

2 patate;

Sale e pepe.

Delizia i tuoi ospiti con la torta salata alla zucca pronta in soli 20 minuti. Preparazione

Un piatto che si differenzia dalle classiche ricette dolci con la zucca. Da servire come aperitivo, la torta è davvero un’ottima pietanza da mangiare sia calda che fredda.

Prendete la zucca, tagliatela a fette e cuocetela in forno per circa 15 minuti. Una volta cotta, schiacciatala per formare una purea di zucca. Prendete le patate, sbucciatele e poi lessatele. A questo punto, in una ciotola inserite la zucca, le uova la provola tagliata a dadini, le patate ed il parmigiano. Infine, aggiungete sale e pepe quanto basta. Prendete una teglia e stendete la pasta brisè al suo interno. Tra la teglia e la pasta brisè potete inserire anche un foglio di carta da forno. Successivamente, versate il vostro condimento alla zucca ed infornate e lasciate cuocere per 20 minuti a 180°.

Se volete, invece, avere un effetto simile a quello di una crostata, prendete un altro foglio di pasta brisè e tagliate una decina di strisce da riporre come copertura della vostra torta salata. Una volta cotta, la torta salata alla zucca sarà pronta per essere gustata.

