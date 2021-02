Il pomodoro è uno dei cibi simbolo della cultura culinaria italiana. Il Bel Paese non è solo tra i maggiori produttori al mondo. La celebrazione di questo ortaggio è di tradizione grazie a due ricette: la pasta e la pizza. Esistono molte le varietà autoctone e tra le più conosciute i San Marzano, i Pachino, i cuore di bue e il dolcissimo datterino. Così come diversa per ogni varietà è la polpa, la buccia, il sapore, la succosità.

Ecco che nasce la ricetta degli spaghetti ai tre pomodori. Tre consistenze diverse per un primo piatto unico. Ecco la delizia di spaghetti ai tre pomodori che celebrano l’eccellenza italiana con semplicità. Una ricetta che sorprende e conquista con un solo ingrediente principe: il pomodoro.

I tre tipi

La preparazione degli spaghetti è davvero semplicissima. La ricetta nasce dall’intento di far scoprire tre possibili facce del pomodoro per gusto e per cottura.

Per questo servono pomodorini ciliegino o datterino, pomodoro da insalata (costoluto fiorentino o genovese) e infine, pomodori secchi. L’equilibrio risiede nelle diverse consistenze e nel sapore sapido e dolce. I primi saranno cotti leggermente con del basilico a creare una salsa. Il pomodoro da insalata servirà crudo a fette sottili per dare freschezza. Il pomodoro secco unito al pangrattato darà la consistenza croccante e salata.

Per gli spaghetti ai tre pomodori per 4 persone servono:

500g di spaghetti integrali (l’integrale è opzionale);

300g di pomodorini di Pachino, datterino o ciliegino;

2 grandi pomodori da insalata;

100g di pomodoro secco;

1 spicchio di aglio;

50g di pane raffermo o panpesto;

olio extravergine di oliva;

basilico in foglie q.b.

Per la preparazione si comincia con la salsa di pomodorini. Prendere una padella, versare un cucchiaio di olio e rosolare l’aglio. Tagliare in due i pomodorini e metterli a cuocere insieme all’aglio. Per chi preferisce si può fare rosolare della cipolla tritata finemente. Lasciare che i pomodorini cuociano a fuoco lento, coperti e rilascino il loro succo. Unire una parte delle foglie di basilico a fine cottura.

Prendere i pomodori secchi, metterli in un mixer col pane raffermo leggermente umido o con il pangrattato. Aggiungere un cucchiaino di olio e tritare tutto insieme. In un padellino scaldare il composto di pane e pomodoro secco fino a renderlo croccante. Tagliare a fette sottilissime i pomodori da insalata e salarli leggermente.

Scaldare una pentola con acqua per gli spaghetti. A bollore raggiunto buttare la pasta. Scolare al dente e mantecare nella padella con la salsa fresca di pomodorini. Impiattare in questo modo: adagiare gli spaghetti nel piatto, seguiti dalle fette di pomodoro da insalata e finire col crumble di pomodoro secco. Un filo di olio, foglia di basilico. La delizia di spaghetti ai tre pomodori che celebrano l’eccellenza italiana con semplicità è pronta.

