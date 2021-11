Delicata, gustosa e ricca di vitamina C questa confettura di frutta che riuscirà a dare calore alle nostre giornate autunnali.

In pieno autunno e con la disponibilità di tanta buona frutta, le confetture, gustose e colorate sono l’ideale per regalarci una delicata coccola. Preparazioni facili e ricche di gusto, riescono con dolcezza e fantasia a dare calore alle nostre buie giornate autunnali. Divertenti, rilassanti e soprattutto “artigianali”, le confetture, sono anche un modo per distrarci dalla routine di tutti i giorni.

Oggi presentiamo una confettura ricca di gusto e vitamine. È la confettura con frutta autunnale: mele, cachi e kiwi, in un dolce abbraccio carico di vitamine e minerali. I 3 frutti autunnali dalle tante proprietà nutrienti, si lasciano amare soprattutto perché ricchi di vitamina C.

Questa confettura è un trionfo di colori e vitamine in un vasetto. Una ricetta gustosa da consumare su una croccante fetta di pane o abbinare a un formaggio, per una colazione, un aperitivo o un fine pasto differente.

Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti per preparare la nostra confettura:

½ limone;

1 kg di kiwi;

1 kg di mele;

2 stecche di vaniglia;

1 kg di cachi maturi;

2 kg di zucchero.

Per preparare la nostra confettura abbiamo bisogno di 4/5 vasetti sterilizzati (dipende dalla grandezza) con chiusura metallica. Vanno bene come alternativa anche i vasetti con tappo a molla e guarnizione in gomma.

Una dolce carezza

Prima di cominciare la preparazione della confettura, dobbiamo procedere con la sterilizzazione dei vasetti.

Dopo aver sterilizzato i vasetti, possiamo procedere con la ricetta della confettura.

Laviamo accuratamente la frutta, tagliamo le mele, puliamo i kiwi, quindi apriamo i cachi e togliamo i filamenti gialli. Tagliamo la nostra frutta adagiandola in un piatto e spremiamo il ½ limone.

Mettiamo la frutta in una pentola con i bordi alti, portiamo ad ebollizione e dopo qualche minuto aggiungiamo lo zucchero.

Mescoliamo in continuazione, incidiamo per il lungo le stecche di vaniglia e aggiungiamole al composto.

Procediamo con la cottura a fuoco medio per almeno 30 minuti.

Quando la confettura avrà raggiunto la consistenza desiderata, mettiamola ancora bollente nei vasetti e chiudiamo ermeticamente.

Delicata, gustosa e ricca di vitamina C questa confettura di frutta che riuscirà a dare calore alle nostre giornate autunnali.