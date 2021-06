La salsa bernese è un tipico sugo francese dal sapore delicato e leggermente asprigno, adatto per condire carne rossa e crostacei grigliati.

In questo articolo proponiamo la delicata e vellutata salsa francese assolutamente da provare e gustare.

Questo sugo è servito nei ristoranti parigini per accompagnare le carni molto tenere e pregiate, oppure i crostacei prelibati come l’aragosta, l’astice e gli scampi.

Gli ingredienti

a) 2 scalogni;

b) 2 uova;

c) 100 ml di aceto bianco;

d) 150 grammi di burro chiarificato;

e) 100 ml di vino bianco;

f) 1 rametto di dragoncello;

g) sale fino q.b;

h) pepe nero q.b.

Preparazione

La preparazione di questa salsa prevede l’utilizzo del burro chiarificato, perché grazie al suo elevato punto fumo si può cucinare senza rischiare che si bruci.

Preparare un piano da lavoro e poggiare tutti gli ingredienti indicati nella ricetta.

Lavare i rametti di dragoncello e asciugarli con della carta assorbente e tritarli finemente. Pulire gli scalogni e tritarli.

Versare in una piccola pentola il vino, l’aceto di vino bianco, il pepe, lo scalogno, il dragoncello tritato e un pizzico di sale.

Far cuocere gli ingredienti a fiamma vivace e far bollire fino a quando il liquido non sarà diminuito di tre quarti.

Una volta cotto, farlo raffreddare e poi filtrarlo.

Prendere una pentola, riempirla di acqua e metterla sul fuoco a fiamma alta. Quando comincerà a bollire, abbassare la fiamma.

Mettere le uova in un altro pentolino, montarle delicatamente e versare a filo l’infuso.

Non appena le uova saranno spumose, poggiare il pentolino sulla pentola colma d’acqua e cuocere a bagnomaria. Mescolare costantemente mentre si versa a filo il burro chiarificato precedentemente fatto sciogliere.

Levare dal fuoco la salsa quando raggiunge una consistenza liscia e omogenea. Insaporire con sale e pepe e continuare a girare.

Versare la salsa bernese in un recipiente e servire a tavola.

Una volta preparata, deve essere consumata il giorno stesso o al massimo quello successivo.