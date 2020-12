Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La crema di ricotta è tipica di uno dei dolci siciliani più conosciuti al mondo: il cannolo. Eppure non tutti sanno che la crema di ricotta è un dolce straordinario anche da sola. Utilizzando la ricetta base, con qualche variazione per fare attenzione alla linea, si avrà un soffice dolce al cucchiaio. Quando si assaggia la crema di ricotta per la prima volta non se ne farà più a meno.

Con questa crema si potranno stupire gli ospiti con davvero poco lavoro. E se la crema di ricotta dovesse avanzare, si mantiene benissimo in frigorifero per qualche giorno. Oppure si può usare per farcire crostate e bignè, fare gelati e semifreddi. Ecco la delicata crema di ricotta light pronta in pochi minuti un cucchiaio tira l’altro.

Poche calorie per una crema superba

Basteranno pochi minuti, un colino a maglie strette, una ciotola capiente e delle fruste elettriche. La crema di ricotta sarà subito pronta per essere gustata.

Ingredienti

400g di ricotta di pecora;

1 baccello di vaniglia o polvere;

60g di zucchero o miele millefiori o stevia in polvere.

Delicata crema di ricotta light pronta in pochi minuti un cucchiaio tira l'altro

Una volta che ingredienti e accessori sono pronti si può dare via alla ricetta. Per prima cosa preparare la ricotta utilizzando un colino. È necessario che questo abbia delle maglie strette per far perdere alla ricotta il siero in eccesso. In una ciotola capiente versare la ricotta. Unire i semi di vaniglia e il dolcificante scelto.

È il momento di montare la ricotta grazie alle fruste elettriche. Iniziare a montare gli ingredienti a velocità bassa per almeno 5 minuti. In questo modo gli ingredienti si amalgameranno bene. Aumentare di poco dopo i 5 minuti per far gonfiare la ricotta come una spuma.

Dopo qualche minuto, la crema di ricotta light è pronta. Il consiglio è di servirla leggermente fredda, accompagnata da scaglie di cioccolato fondente o granella di pistacchio. In alternativa si può pensare a un cannolo scomposto, sbriciolando le cialde del cannolo sopra la coppa di ricotta. Il risultato è assicurato e il palato gioirà della sofficità e del gusto di questa crema.

