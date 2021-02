Una dieta equilibrata è fondamentale per la salute dell’organismo. Alcuni alimenti diventano preziosi per combattere i segni del tempo. Infatti, il cibo è il carburante del nostro corpo. Ogni piccola scoria che si trova nell’aria o che ingeriamo, agisce sul corpo in modo negativo. Le scorie sono chiamate radicali liberi.

In compenso, però, esistono cibi che aiutano a metabolizzare gli scarti nocivi. Grazie all’alimentazione, è possibile frenare la produzione di radicali liberi. Inoltre, esiste una selezione dei cibi antiossidanti. Tra questi troviamo lo zenzero e il limone. La Redazione di ProiezionidiBorsa presenta perciò una delicata bevanda fatta in casa contro invecchiamento e radicali liberi pensata appositamente con questi ingredienti.

Preparare questo smoothie è talmente facile che tutti possono farlo. La consistenza del frullato è cremosa e invita a gustarlo.

Cosa sono gli antiossidanti e i radicali liberi

I radicali liberi derivano dal processo metabolico che avviene ogni qualvolta si mangia qualcosa. Anche l’atmosfera, l’aria cattiva e sostanze tossiche provenienti dall’esterno creano radicali liberi. Questi sono comparati a molecole instabili capaci di ossidare le cellule. Da questo deriva l’invecchiamento precoce, patologie quali Alzheimer, Parkinson, problemi al cuore etc…

Gli antiossidanti sono esattamente ciò che permette di limitare gli effetti dei radicali liberi. Sebbene non possano annullarli totalmente, li trasformano in sostanze meno nocive. Col tempo, gli antiossidanti naturali nel corpo diminuiscono. Quindi è necessario sostenerli con alcuni alimenti. Fra quelli che contengono più antiossidanti troviamo: frutta e verdura colorata, tè verde, oli vegetali, frutta secca, germogli di cereali, pesce azzurro etc.

Delicata bevanda fatta in casa contro invecchiamento e radicali liberi

In questa bevanda si trova un’altissima carica di antiossidanti. Ad essi si aggiunge il grasso buono dell’avocado, le fibre del cavolo riccio e dell’avena. Il sapore dolce è dato da un bicchiere di succo di mela.

Gli ingredienti per 4 porzioni sono:

300g di cavolo riccio;

500ml di acqua;

400ml di succo di mela;

2 cucchiai di fiocchi di avena;

2 avocado;

mezzo limone privato della buccia e dei semi;

1 piccolo pezzo di zenzero (la quantità varia in base ai gusti).

La preparazione prevede una sola fase: mettere gli ingredienti nel bicchiere del mixer e poi frullare. Poi si versa lo smoothie in una caraffa. Adesso può essere servito in bicchieri di vetro.