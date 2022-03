Del ravanello non si buttano via neanche le foglie, ecco come conservarle e 1 idea geniale e sfiziosa per riutilizzarle ed evitare gli sprechi

Il ravanello è uno degli alimenti per eccellenza della primavera. Famoso per il suo sapore piccante e pungente, in molti lo usano crudo come ingrediente di golose e fresche insalate. Nell’atto di pulirlo, spesso ne buttano via le foglie. Un vero peccato, considerando che sono commestibili e possono essere riutilizzate in cucina, proprio come i ciuffi delle carote.

Quindi, del ravanello non si buttano via neanche le foglie. Una volta separate dalla radice, bisogna conservarle per massimo due giorni all’interno di un sacchetto forato per insalate, come se fossero le foglie di una comune lattuga.

Le ricette che è possibile preparare con questo ingrediente sono veramente tante. C’è chi le usa per preparare un pesto da servire assieme alla pasta o una frittata del riciclo. In alternativa, si servono crude assieme alla lattuga o ad un’insalata di verdure. Se si ha voglia di un contorno facile, veloce e diverso dal solito, si saltano in padella con un filo di olio e un paio di spicchi di aglio. Uno dei modi più sfiziosi per farlo, però, è usarle come ingrediente di un risotto tipicamente primaverile. Vediamo come prepararlo.

Ingredienti per 4 persone

300 g di riso carnaroli;

1/2 bicchiere di vino bianco per sfumare;

1 cipolla;

foglie di 2/3 mazzi di ravanelli;

brodo vegetale;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe;

noce moscata.

Far soffriggere la cipolla in un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva. Far tostare il riso per qualche minuto e sfumare con il vino bianco.

Lavare le foglie dei ravanelli e tagliarle in modo che siano sottili. Aggiungerle al resto degli ingredienti e mescolare. Versare il brodo vegetale, uno o due mestoli alla volta mentre il riso cuoce. Chi non vuole ricorrere al dado per il brodo, può prepararlo autonomamente in questo modo.

Infine, regolare di sale, pepe e aggiungere un po’ di noce moscata grattugiata. Si ricorda che, per rendere il risotto ancora più saporito, si possono aggiungere anche dei pezzi della radice del ravanello al risotto, oltre alle foglie.

