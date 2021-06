Anche gli animali soffrono il caldo. Proprio come noi, infatti, i nostri amici sono stanchi e spossati a causa della temperatura estiva. E in questo caso dobbiamo davvero prenderci cura di loro e assicurarci che stiano bene. Per farlo al meglio, è bene conoscere qualche piccolo trucco che possa facilitare anche il nostro compito. Perciò vediamo alcuni consigli che potranno aiutarci a proteggere i nostri fidati animali.

Dei trucchi geniali per proteggere i nostri animali domestici dall’afa e dal caldo

Iniziamo con il cane e con il gatto. In questi casi, ovviamente, l’idratazione sarà fondamentale. E sappiamo anche che dobbiamo tenere la nostra casa fresca e ombreggiata anche per loro. Ma c’è un piccolo segreto che in pochi conoscono. Durante questo periodo tendiamo a fare più docce ai nostri cani e ai nostri gatti per fargli sentire meno il caldo. In commercio, però, ci sono degli shampoo che potranno sicuramente aiutarci. Sono quelli contenenti succo di cetriolo. Possiamo anche farlo noi a casa molto facilmente. Questo ingrediente, infatti, rinfrescherà e idraterà il pelo dell’animale.

Ma non parliamo solo di cani e gatti

Il consiglio che abbiamo appena dato riguarda principalmente cani e gatti. Ma ci sono altre specie animali che spesso popolano le nostre case. Per esempio, moltissime persone hanno dei pesci a casa. In questo caso, per non far soffrire loro il caldo, c’è solo una cosa da fare. Assicuriamoci che l’acquario sia all’ombra. Così i raggi del sole non li colpiranno direttamente. Inoltre, stiamo attenti alla freschezza dell’acqua e cambiamola più spesso del solito. Passiamo, infine, ai canarini, altri animali presenti in qualche appartamento. In questo caso, non dobbiamo assolutamente lasciare la gabbietta con il nostro animale in balcone. Soprattutto durante le ore più calde. Cerchiamo sempre di riporla in una zona fresca e ventilata, con un po’ d’ombra soprattutto. Così il nostro canarino starà benissimo.

Dunque, ecco dei trucchi geniali per proteggere i nostri animali domestici dall’afa e dal caldo. Da oggi sicuramente sappiamo come fare per proteggere i nostri amati amici da queste temperature così alte!

