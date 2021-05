Pioggia e caldo sono le condizioni meteo ideali per farci invadere dai moscerini. Primavera e soprattutto estate portano tradizionalmente vere e proprie ondate di mosche e zanzare. Ma anche i moscerini, per quanto meno fastidiosi, sono comunque una vera e propria scocciatura. Soprattutto perché si muovono in massa e prendono la nostra cucina come il loro centro di ritrovo e addestramento aereo. Esistono dei sistemi completamente naturali ma assolutamente efficaci da piazzare in questi posti strategici in modo da eliminare per sempre i moscerini. Vedremo in questo articolo, con i nostri Esperti, come difenderci in maniera concreta.

L’olio essenziale all’eucalipto

Ci sono innanzitutto due ottimi rimedi, che magari possiamo già avere in casa e sui nostri balconi: i gerani e la citronella. Non facciamo l’errore di pensare che funzionino solo contro le zanzare, perché sono degli ottimi deterrenti anche contro questi minuscoli volatili. Ma, se vogliamo unire anche un ulteriore piacevole profumo alla casa, ecco il prodotto che fa per noi. I moscerini, infatti, odiano letteralmente l’olio essenziale all’eucalipto. Non faremo altro usarlo assieme all’acqua, nei classici dosatori e contenitori per oli essenziali. Solitamente una decina di gocce bastano per circa mezzo litro abbondante di acqua. Mettendoli in prossimità di porte e finestre.

Una cena estiva tranquilla

Torna l’estate e con essa il piacere di cenare all’aperto, sul balcone o in giardino. Ma, per evitare che la serata si trasformi in un incubo, tra gli attacchi continui di insetti di ogni tipo, ecco un trucco. Ecco un altro dei sistemi completamente naturali ma assolutamente efficaci da piazzare in questi posti strategici in modo da eliminare per sempre i moscerini. Prendiamo un semplice bicchiere e riempiamolo di aceto, sia bianco, che tradizionale. Posizioniamo nei punti strategici della nostra cena, anche in un angolo del tavolo, i contenitori di aceto. Ci accorgeremo con estremo piacere che i moscerini non verranno a farci visita. Se, per caso ci troviamo solo con l’aceto balsamico, nessun problema, perché fa lo stesso effetto degli altri tipi.

